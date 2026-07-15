Δήμος Αγίου Νικολάου:«1ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Αμμουδάρας – Κριτσάς»

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου

Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 παραμονή της εορτής του Προφήτη Ηλία θα πραγματοποιηθεί ο «1ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Αμμουδάρας Κριτσάς» με προγραμματισμένη διαδρομή τον γύρο της Αμμουδάρας (απόσταση 6,3 χλμ).

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γεωργίου Παγκάλου (προϊσταμένου εν ζωή του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου).

Με κοινό στόχο την άριστη και ασφαλή διοργάνωση της επερχόμενης αθλητικής δράσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί (15/7) στον Δήμο Αγίου Νικολάου ευρεία συνάντηση των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην συνάντηση παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ & μέλος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αμμουδάρας – Βαθύ, εκπρόσωποι του συλλόγου, των τοπικών αστυνομικών αρχών, εκπρόσωποι του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών και της Ομάδας Διάσωσης Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ανακοινώνεται η διεξαγωγή Συνέντευξης Τύπου αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα : 18:00 στο παραθαλάσσιο κατάστημα «Skinos» της Αμμουδάρας. Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν οι οργανωτές της δράσης και εκπρόσωποι του Δήμου, προκειμένου να παρουσιάσουν τις λεπτομέρειες του αγώνα.

Επίσης γίνεται γνωστό ότι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον «1ο Νυχτερινό Αγώνα Δρόμου Αμμουδάρας Κριτσάς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο : 28410 – 89513 ή στον σύνδεσμο που ακολουθεί :

https://atpro.gr/1os-nuxterinos-agonas-dromou-ammoudaras-kritsas/atink.gr

Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Πολιτιστικός Αναπτυξιακός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αμμουδάρας – Βαθύ

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης