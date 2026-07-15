Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Στην εκλογή Αντιπροέδρου προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά την συνεδρίαση της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2026 στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες. Η Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα, για τους επόμενους 30 μήνες και έως τις 31/12/2028,

κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/ΤΑ/29-06-2026) ως Αντιπρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο Μανόλη Καλαϊτζάκη, προερχόμενο από την παράταξη της μείζονος Αντιπολίτευσης.

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Από την πλειοψηφία

1. Δημήτρης Μπάτσης.

2. Μανόλης Πλευράκης.

3. Τηλέμαχος Ροδιτάκης.

4. Βαγγέλης Χατζάκης.

Από την μειοψηφία

1. Μανόλης Καλαϊτζάκης.

2. Γιάννης Σέγκος.

Αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Από την πλειοψηφία

1. Γιώργος Μαστοράκης.

2. Σπύρος Μακράκης.

3. Γιάννης Μαυροφοράκης.

4. Νίκος Σταυρουλάκης.

Από την μειοψηφία

1. Νίκος Φαζάκης.

2. Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έπεται της απόφασης 133/2026 που είχε ληφθεί στο πλαίσιο της 16ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και αφορούσε στη συγκρότησή της.