Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Στην εκλογή Αντιπροέδρου προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά την συνεδρίαση της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2026 στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες. Η Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα, για τους επόμενους 30 μήνες και έως τις 31/12/2028,
κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/ΤΑ/29-06-2026) ως Αντιπρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο Μανόλη Καλαϊτζάκη, προερχόμενο από την παράταξη της μείζονος Αντιπολίτευσης.
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης.
Τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Από την πλειοψηφία
1. Δημήτρης Μπάτσης.
2. Μανόλης Πλευράκης.
3. Τηλέμαχος Ροδιτάκης.
4. Βαγγέλης Χατζάκης.
Από την μειοψηφία
1. Μανόλης Καλαϊτζάκης.
2. Γιάννης Σέγκος.
Αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Από την πλειοψηφία
1. Γιώργος Μαστοράκης.
2. Σπύρος Μακράκης.
3. Γιάννης Μαυροφοράκης.
4. Νίκος Σταυρουλάκης.
Από την μειοψηφία
1. Νίκος Φαζάκης.
2. Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης.
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έπεται της απόφασης 133/2026 που είχε ληφθεί στο πλαίσιο της 16ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και αφορούσε στη συγκρότησή της.