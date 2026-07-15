«Η Αγορά μας, η ιστορία μας»: Ο Δήμος Χανίων αναζητά φωτογραφίες από τη Δημοτική Αγορά για τη δημιουργία ψηφιακής έκθεσης

Η Δημοτική Αγορά Χανίων, το εμβληματικό κτίριο, που για περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί την καρδιά της πόλης, ανακαινίζεται και αποκτά νέο διαδικτυακό τόπο. Κεντρική του ενότητα θα είναι μια ψηφιακή έκθεση με ιστορικό χρονολόγιο φωτογραφιών, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Αγοράς έως σήμερα.

Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Χανίων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους δημότες, τους επαγγελματίες της Αγοράς και τους φίλους της πόλης: «αναζητήστε στα οικογενειακά σας αρχεία φωτογραφίες της Αγοράς, από τους πάγκους και τα καταστήματά της,

τις γιορτές, την καθημερινότητα και τους ανθρώπους της, και δωρίστε τις στη συλλογική μνήμη της πόλης». Οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στην ψηφιακή έκθεση του νέου ιστοτόπου της Δημοτικής Αγοράς, αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς.

Το όνομα του παρέχοντος τη φωτογραφία ή/και του φωτογράφου θα αναγράφεται στην έκθεση, εφόσον το επιθυμεί.

Διαδικασία υποβολής

• Μέσω της ψηφιακής φόρμας: https://forms.gle/DDWF7uUuVCDuXkfL8

• Κατόπιν ραντεβού στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων [Υψηλαντών 30, τηλ. επικοινωνίας 28213 41661]

Παρακαλούμε κάθε φωτογραφία να συνοδεύετε με όσες πληροφορίες γνωρίζετε: χρονολογία (έστω κατά προσέγγιση), τοποθεσία εντός ή πέριξ της Αγοράς, πρόσωπα ή καταστήματα που απεικονίζονται, καθώς και κάθε άλλη σχετική ιστορική πληροφορία. Αν τη φωτογραφία συνοδεύει κάποια

ιστορία (μια ανάμνηση, ένα περιστατικό, μια αφήγηση από τους ανθρώπους της εποχής), μοιραστείτε τη μαζί μας. Η τεκμηρίωση και οι ιστορίες αυτές θα αξιοποιηθούν στο ιστορικό χρονολόγιο της έκθεσης.

Η ιστορία της Αγοράς γράφτηκε από τους ανθρώπους της. Βοηθήστε μας να τη διηγηθούμε ξανά.