Κρήτη:Ο Νίκος Σκουλάς στη Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας, τοποθετήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής ο τέως αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Νίκος Σκουλάς. Aνέλυσε τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί σχετικά με τον πληθυσμό, τους δρόμους, τα ποσοστά των ατυχημάτων και τις παραμέτρους του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας στην Κρήτη.

Ο Ν.Σκουλάς , προσκλήθηκε από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδική Ασφάλεια της Βουλής και εκπροσώπησε στην συνεδρίαση, την Περιφέρεια Κρήτης. Κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις τόσο γενικότερα για τον ΚΟΚ -επισημαίνοντας την τιμωρητική νοοτροπία που εισάγει- όσο και για την Κρήτη με τον φόρτο κυκλοφορίας λόγω τουρισμού. Έκανε αναλυτική αναφορά και στα έργα που πρέπει να γίνουν στο νησί για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.

Στην δευτερολογία του, ο τ. αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε το νομοθετικό κενό που υπάρχει με τα πλαστικά κολωνάκια στους δρόμους- όπως εκείνα που τοποθετούνται στον ΒΟΑΚ. Επισήμανε ότι δεν προβλέπονται από το νόμο παρά μόνον για εργοταξιακούς λόγους! Το ίδιο ισχύει, όπως ανέφερε, και για τα λεγόμενα «σαμαράκια». Πρότεινε στην επιτροπή να τα συμπεριλάβει ως προβλεπόμενα στοιχεία στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η εισήγηση.

Ο Ν.Σκουλάς αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιβάρυνση που δέχεται η Κρήτη: Το 1993 είχαμε 120.000 οχήματα και σήμερα 538.000, από τα οποία τα 130.000 είναι ενοικιαζόμενα. Η Κρήτη είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε χρήση δίκυκλων οχημάτων μετά από την Ίμπιζα και την Μαγιόρκα. Ο τουρισμός του Airbnb έχει αυξήσει αλματωδώς τον φόρτο κίνησης. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει στην αρμοδιότητά της 3.929 χλμ. εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά σε επίπεδο τροχαίων από το 1993. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε αύξηση των τροχαίων σε σχέση με πέρσι. Το 2025 η Ελλάδα έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 60% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 40%, δηλαδή 40 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων. Όλα τα προηγούμενα έτη η χώρα μας βρισκόταν πάνω από το 60% και 70%. Η Κρήτη το 2024 ήταν στο 103%! Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαμε 14 θανατηφόρα τροχαία ενώ το αντίστοιχο του 2026 έχουμε 19 θανάτους, δηλαδή αναμένουμε πάλι δραματική επαύξηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το κόστος κάθε θανατηφόρου τροχαίου και σοβαρού τραυματισμού ανέρχεται σε περίπου 300.000€. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κόστος νοσοκομείων, θεραπειών, εργασίας, θέσεων εργασίας, υλικών κ.α.

Το κόστος των τροχαίων σε όλη την επικράτεια υπερβαίνει τα 3 δις € και στην Κρήτη μόνο υπερβαίνει τα 100.000.000 € ετησίως. Αυτά, συν 65.000.000 € από την τέλη κυκλοφορίας στην Κρήτη μόνο, θα κατασκεύαζαν ένα ΒΟΑΚ σε μια δεκαετία.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στον ΚΟΚ, επεσήμανε τις σωστές παρεμβάσεις που έγιναν, αλλά επεσήμανε πως ο η τιμωρητική νομοθεσία δημιουργεί παραβάτες οδηγούς

«Σημαντικό πρόβλημα, αποτελεί η εξοικείωση των οδηγών με το πρόστιμο. Το 18% των παραβατών, ύστερα από έλεγχο των αρμόδιων οργάνων, οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Το πρόστιμο θα πρέπει να είναι ανάλογο με την παράβαση και τον κίνδυνο που αυτή προκαλεί. Υπάρχουν χώρες που τίθεται το πολιτικό ερώτημα: ίδιο ποσό για όλους ή ίδιο βάρος για όλους; Το ζήτημα της ποινής πρέπει να σχετίζεται με το εισόδημα; Αυτό ισχύει σε Σκανδιναβία, Γερμανία και Πορτογαλία.»

Τέλος, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τον ΚΟΚ, τις παραβάσεις, τα διπλώματα και τους ηλικιωμένους.

Ειδικά για την Κρήτη, ζήτησε:

-Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στα τμήματα τροχαίας της Κρήτης. Σήμερα υπηρετούν 160 άτομα και έχουν γερασμένο στόλο περιπολικών με 350.000 χιλιόμετρα στα κοντέρ.

-Βελτίωση υποδομών. Στα 2.880 χλμ. αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας, δυστυχώς δεν χώρεσαν 313χλμ αυτοκινητοδρόμου στην Κρήτη από Κίσσαμο έως Σητεία.

-Επιστάμενη παρακολούθηση στην εκτέλεση των έργων ΒΟΑΚ. Τα «κολονάκια» στον ΒΟΑΚ καθυστερούν τη μεταφορά των οδηγών αλλά έχουν αποτέλεσμα. Λόγω της έλλειψης διαχωρισμού είχαμε πολλές πλαγιομετωπικές συγκρούσεις συχνά θανατηφόρες.

Ο Ν. Σκουλάς κατέθεσε στη συνέχεια αναλυτικές προτάσεις για τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που χρειάζεται η Κρήτη. Έκανε ειδικές επισημάνσεις παρέμβασης σε επικίνδυνα σημεία στον ΒΟΑΚ, στο επαρχιακό δίκτυο, στην παλαιά εθνική οδό, στο Νότιο Οδικό Άξονα καθώς και στους κάθετους άξονες στην ενδοχώρα του νησιού.