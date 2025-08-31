Δήμος Αγίου Νικολάου:«1ο Φεστιβάλ Κρηνών» στην Κριτσά με το Λουδοβίκο των Ανωγείων»

Το «1o Φεστιβάλ Κρηνών» του Δήμου Αγίου Νικολάου συνεχίζει το ταξίδι του στην βρύση της Χανιώτενας στην Κριτσά …Στο καλντερίμι της Μνήμης με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά…μια χαμηλόφωνη μουσικοθεατρική παράσταση στις μνήμες της καταγωγής μας. Μια ξενάγηση στα βαθιά συναισθήματα του έρωτα και του θανάτου στο καλντερίμι της κρήνης.

Συμμετέχουν : Δημήτρης Καραμούζας (κιθάρα), Σοφία Μαυρογενίδου (φλάουτο), Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι), Στέλλα Σειραγάκη (τραγούδι), Εμμανουέλα Μαριούλα (ηθοποιός). Θεατρικός μονόλογος : Κλυταιμνήστρα.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς.

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης –- Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς «ΛΑΤΩ».

Ώρα 20:00

