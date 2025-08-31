ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:«1ο Φεστιβάλ Κρηνών» στην Κριτσά με το Λουδοβίκο των Ανωγείων»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το «1o Φεστιβάλ Κρηνών» του Δήμου Αγίου Νικολάου συνεχίζει το ταξίδι του στην βρύση της Χανιώτενας στην Κριτσά …Στο καλντερίμι της Μνήμης με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά…μια χαμηλόφωνη μουσικοθεατρική παράσταση στις μνήμες της καταγωγής μας. Μια ξενάγηση στα βαθιά συναισθήματα του έρωτα και του θανάτου στο καλντερίμι της κρήνης.

Συμμετέχουν : Δημήτρης Καραμούζας (κιθάρα), Σοφία Μαυρογενίδου (φλάουτο), Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι), Στέλλα Σειραγάκη (τραγούδι), Εμμανουέλα Μαριούλα (ηθοποιός). Θεατρικός μονόλογος : Κλυταιμνήστρα.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς.
Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης –- Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς «ΛΑΤΩ».
Ώρα 20:00

Ηράκλειο:Στο Γάζι τη Δευτέρα η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου
Δήμος Ηρακλείου:Καθήλωσε το κοινό η συναυλία «Άξιον Εστί» με την οποία άνοιξε αυλαία το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών
