Δήμος Αγίου Νικολάου:2η συνάντηση προγραμματισμού αποκριάτικων εκδηλώσεων -«Καρναβαλιού της Λίμνης» στο κινηματοθέατρο REX

2η συνάντηση προγραμματισμού αποκριάτικων εκδηλώσεων -«Καρναβαλιού της Λίμνης» στο κινηματοθέατρο REX Αγίου Νικολάου
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων- φορέων και ομάδων στην 2η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στις 18:30 στο κινηματοθέατρο REX (Γ΄ όροφος) για τον προγραμματισμό των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Μετά την ανοιχτή ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο μήνα, το θέμα του φετινού «Καρναβαλιού της Λίμνης» είναι ελεύθερο δίνοντας χώρο στη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή όλων.

Στόχος της συνάντησης είναι: η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, η καταγραφή δράσεων και συμμετοχών, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ συλλόγων, φορέων και ομάδων, ώστε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα ζωντανό, δημιουργικό και συμμετοχικό αποκριάτικο πρόγραμμα.
Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

