Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση για διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Κριτσάς, Μαρδατίου και Ρούσας Λίμνης

Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ) ανακοινώνεται ότι,
λόγω σοβαρής ζημιάς στα προωθητικά μηχανήματα ύδρευσης που εξυπηρετούν τους οικισμούς Κριτσάς,
Μαρδατίου και Ρούσας Λίμνης, θα υπάρχει διακοπη στην υδροδότηση των παραπάνω περιοχών.
Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί αύριο, Τετάρτη 14/1/2026 μέχρι τις 17.00.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και λυπούμαστε ειλικρινά για την ταλαιπωρία.

