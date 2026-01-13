Ηράκλειο: Η απόγνωση για τη φροντίδα της κατάκοιτης συζύγου «έστειλε» στη φυλακή 85χρονο

Καταγγέλλεται ότι απείλησε να τη σκοτώσει και να βάλει τέλος στη ζωή του – Ο ίδιος μιλά για ψυχική κατάρρευση λόγω απόγνωσης.
της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 85χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απείλησε την υπερήλικη, κατάκοιτη σύζυγό του, πως θα δώσει τέλος στη ζωή του, αφού πρώτα τη σκοτώσει. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι διατύπωσε τέτοια απειλή και περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ως πλήρη ψυχική κατάρρευση λόγω απελπισίας.
Παραδέχεται, πάντως, ότι φορτισμένος συναισθηματικά, είπε στην σύζυγό του τη φράση: «Πάω εγώ… Σε χαιρετώ, δεν θα με ξαναδείς» και αποχώρησε από το σπίτι, αφήνοντάς την αβοήθητη.
Την ίδια ημέρα η υπερήλικη γυναίκα έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και την έχουν «καθηλώσει». Με τον σύζυγο της να έχει εξαφανιστεί, αναγκάστηκε να καλέσει ασθενόφορο. Στο νοσοκομείο φέρεται να περιέγραψε στους γιατρούς όσα είχαν προηγηθεί στο σπίτι, εκφράζοντας την αγωνία και την ανησυχία της. «Είπε ότι θα με σκοτώσει και θα σκοτωθεί». Οι αναφορές της κινητοποίησαν το ιατρικό προσωπικό, το οποίο «διέγνωσε» το πρόβλημα εντός της οικογένειας.
Ο 85χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν απείλησε ποτέ τη σύζυγό του, αλλά ότι η απόγνωσή του ήταν τέτοια που ένιωθε την ανάγκη να «εξαφανιστεί», αφήνοντας τη μοίρα να καθορίσει την πορεία του.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – η δεύτερη κατηγορία αφορά φράση που φέρεται να είπε στην ανήμπορη γυναίκα και σχετίζεται με ζητήματα προσωπικής υγιεινής.
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου τον έκρινε ένοχο και για τις δύο κατηγορίες, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών, χωρίς αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι ο ηλικιωμένος οδηγείται στη φυλακή.
Η δικηγόρος κ. Θεονύμφη Μπέρκη δήλωσε στο Cretalive.gr ότι θα υποβάλλει αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής, κάνοντας λόγο για «υπέρβαση» από μέρους της δικαιοσύνης που έστειλε έναν ηλικιωμένο πίσω από τα κάγκελα, χωρίς να έχει απασχολήσει σε όλη του τη ζωή για κάτι μεμπτό. Μάλιστα, τόνισε ότι λόγω της κατηγορίας της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, ο 85χρονος μεταφέρθηκε στις φυλακές των Γρεβενών καθώς στις φυλακές Κορυδαλλού δεν τον δέχθηκαν. «Μιλάμε για ένα οικογενειακό δράμα. Ο άνθρωπος αυτός αρνείται ότι απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του, την οποία φρόντιζε καθημερινά. Ανθρώπινα «λύγισε». Η απελπισία του ήταν τέτοια που δεν άντεξε άλλο και έφυγε από το σπίτι, αφήνοντας την μόνη και λέγοντας όσα είπε».
Cretalive