ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σοκ στο Ηράκλειο: 18χρονος έπεσε από τα ενετικά τείχη στο κενό!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01.30 μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/1) στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ένας νεαρός άνδρας βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από τα ενετικά τείχη στο ύψος της πλατεία Ελευθερίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 18χρονο υπήκοο Γερμανίας, ο οποίος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από το σημείο περίπου στις 01:30 μετά τα μεσάνυχτα. Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να μεταφέρει τον νεαρό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό, ο 18χρονος είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή και νοσηλεύεται με τραύματα στα κάτω άκρα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

