Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου: Απογοητευτικά τα οικονομικά αποτελέσματα των εορτών

Πτώση του τζίρου και της κερδοφορίας για την πλειονότητα των καταστημάτων καταγράφει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, αποτιμώντας την πρόσφατη εορταστική περίοδο.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, στο πλαίσιο της αποτίμησης της πρόσφατης εορταστικής περιόδου, καταγράφει με ανησυχία τη σαφή πτώση του τζίρου και της κερδοφορίας για τη πλειοψηφία των εμπορικών καταστημάτων της πόλης μας. Παρά τις προσδοκίες που παραδοσιακά συνοδεύουν την περίοδο των εορτών, τα οικονομικά αποτελέσματα αποδείχθηκαν κατώτερα των αντίστοιχων προηγούμενων ετών.

Κύρια αιτία της αρνητικής αυτής εικόνας αποτελεί η συνεχιζόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, το αυξημένο κόστος ενέργειας και στέγασης, καθώς και οι γενικότερες οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά, περιόρισαν σημαντικά τη δυνατότητα δαπανών για αγορές πέραν των απολύτως αναγκαίων. Το καταναλωτικό κοινό εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκρατημένο, με στοχευμένες και περιορισμένες αγορές, γεγονός που επηρέασε άμεσα την
εμπορική κίνηση.

Παράλληλα, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις αποδίδονται και στη διεύρυνση και χρονική επέκταση του φαινομένου της Black Friday. Η πρακτική των συνεχών και πρόωρων εκπτώσεων αποδυνάμωσε την εορταστική αγορά, μεταφέροντας μεγάλο μέρος της κατανάλωσης σε προγενέστερο χρονικό
διάστημα, συχνά με ιδιαίτερα χαμηλά περιθώρια κέρδους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ενίσχυσε τον αθέμιτο ανταγωνισμό, κυρίως εις βάρος των τοπικών καταστημάτων, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πιεστικές πολιτικές τιμών των μεγάλων αλυσίδων και των
διαδικτυακών πλατφορμών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν αφήνει περιθώριαεφησυχασμού.

Απαιτείται άμεσα μέτρα προστασίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Μόνο μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς και η διατήρηση του εμπορικού ιστού της πόλης μας. Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διεκδικεί λύσεις προς όφελος του εμπορικού κόσμου και της τοπικής κοινωνίας.

Σοκ στο Ηράκλειο: 18χρονος έπεσε από τα ενετικά τείχη στο κενό!
