Στ. Αρναουτάκης: «Παγκόσμια ψήφος εμπιστοσύνης για την Κρήτη η νέα διάκριση στα Travelers’ Choice Awards του TripAdvisor»

Την ικανοποίησή του για τη νέα σημαντική διάκριση της Κρήτης, η οποία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως και στην Ευρώπη σύμφωνα με τα βραβεία «Travelers’ Choice Best of the Best» της ταξιδιωτικής πλατφόρμας TripAdvisor, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, που βασίζονται σε εκατομμύρια κριτικές και βαθμολογίες ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το γεγονός ως «δικαίωση της συλλογικής προσπάθειας» που καταβάλλουν η Περιφέρεια, οι φορείς του τουρισμού, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες του νησιού.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως η σταθερή παρουσία της Κρήτης στις κορυφαίες θέσεις των προτιμήσεων των επισκεπτών επιβεβαιώνει τη δυναμική του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

«Η Κρήτη κερδίζει το στοίχημα της ποιότητας»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε ότι η ανάδειξη του νησιού στους δημοφιλέστερους προορισμούς δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού και της μοναδικής κρητικής φιλοξενίας.

«Η Κρήτη κερδίζει καθημερινά το στοίχημα της ποιότητας και της αυθεντικότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως: «Οι επισκέπτες μας αναγνωρίζουν τον συνδυασμό του φυσικού κάλλους, του πολιτισμού και των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρονται».

Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Περιφερειάρχης στον κομβικό ρόλο της γαστρονομίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάδειξης της Κρήτης ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026.

«Η φετινή χρονιά είναι ορόσημο για το νησί μας. Ο τίτλος της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης έρχεται να επιβραβεύσει την παράδοση και τον διατροφικό μας πολιτισμό, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και εμπλουτίζει την εμπειρία κάθε επισκέπτη», σημείωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στην στήριξη των φορέων του τουρισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που ενισχύουν περαιτέρω την ταξιδιωτική εμπειρία.

Συνεργασία για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Κλείνοντας, ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ταυτότητας του προορισμού με όρους βιωσιμότητας.

«Μέσα από τη συνεργασία και τον σεβασμό στο περιβάλλον και την παράδοσή μας, διασφαλίζουμε ότι η Κρήτη θα παραμείνει πρωταγωνίστρια στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και τα επόμενα χρόνια», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.