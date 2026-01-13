ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συμμετοχή του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στις εργασίες της ΚΕΔΕ

στις 14 & 15 Ιανουαρίου

Στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00, στα γραφεία της ΚΕΔΕ στην Αθήνα, θα παραστεί ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

H συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την ενημέρωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Στη συνεδρίαση μάλιστα, θα παραστεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ο οποίος θα παραδώσει στους Δημάρχους της χώρας το ψηφιακό σύστημα e-Kouros, που υποστηρίζει τη λειτουργία των αθλητικών και δημοτικών δομών. Παρόντες θα είναι επίσης οι Ολυμπιονίκες Πύρρος Δήμας, Παναγιώτης Γιαννάκης, Τασούλα Κελεσίδου και Φανή Χαλκιά.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η ενημέρωση επί του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ, με εισηγητή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο.

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, θα συνεδριάσει επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στο οποίο ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, συμμετέχει ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος θα απουσιάζει από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, το διήμερο 14 και 15 Ιανουαρίου 2026 και κατά τη διάρκεια της απουσίας του, καθήκοντα Δημάρχου θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουντάνη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ θα μεταδοθεί ζωντανά από την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης: www.kede.gr

Στ. Αρναουτάκης: «Παγκόσμια ψήφος εμπιστοσύνης για την...

0
Την ικανοποίησή του για τη νέα σημαντική διάκριση της...

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων στον νέο Περιφερειακό...

0
Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή τις πρόσφατες...

Team Πολ. Κρήτης
