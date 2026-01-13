ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων στον νέο Περιφερειακό Διοικητή των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης, Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή τις πρόσφατες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας και την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Περιφερειακού Διοικητή των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης, Αρχιπύραρχου Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη, σε συγχαρητήριο μήνυμα του, αναφέρει:

«Θα ήθελα να εκφράσω από καρδιάς τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχές μου για κάθε επιτυχία στον συντοπίτη μας, Αρχιπύραρχο Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη, ο οποίος αναλαμβάνει τα νέα, ιδιαιτέρως απαιτητικά και κρίσιμα καθήκοντά του ως Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης.

Η τοποθέτησή του σε μια τόσο νευραλγική θέση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της μακρόχρονης πορείας του, και του υψηλού αισθήματος ευθύνης που τον διακρίνει.

Ο κ. Τσιλιμιγκάκης ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, απέδειξε έμπρακτα τον επαγγελματισμό, την αποτελεσματικότητα και τη βαθιά γνώση του για τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας. Η συμβολή του στη θωράκιση της πολιτικής προστασίας της περιοχής μας και στη διαχείριση κρίσιμων και απαιτητικών περιστατικών υπήρξε καθοριστική, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα τόσο στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο και στην τοπική κοινωνία.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας στο έργο του νέου Περιφερειακού Διοικητή και ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη και υγεία, ώστε να επιτελέσει το δύσκολο και πολυσύνθετο έργο του με συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα».

