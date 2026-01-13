ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συνάντηση του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πέτρο Βαρελίδη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η ολοκλήρωση των μελετών για οκτώ Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ – Βιολογικούς), η αποπεράτωση της ΕΕΛ Σταβίων, καθώς και η αναζήτηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, με τον αρμόδιο για τα παραπάνω αντικείμενα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πέτρο Βαρελίδη, στην Αθήνα.

Ειδικότερα, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση των μελετών για τους Βιολογικούς Νυβρίτου, Βαγιονιάς – Κουμάσας – Λούκιας, Μεγάλης Βρύσης – Αγίου Θωμά – Πρεβελιανών, Άνω Μουλίων, Λέντα, Πανασού, Σοκαρά και Αγίων Δέκα – Αμπελούζου – Μητρόπολης – Χουστουλιανών – Πλατάνου – Πλώρας, στις παρεμβάσεις που εκκρεμούν για την ολοκλήρωση του έργου της ΕΕΛ Σταβίων, καθώς και στις δυνατότητες χρηματοδότησης άλλων έργων του Δήμου Γόρτυνας.

