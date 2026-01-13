Δήμος Χανιων:Ξεκινά από αύριο 14/01 η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παχιανών στον χώρο της ΒΙΟΧΥΜ

Ξεκινά τη λειτουργία της από αύριο, Τετάρτη 14/1, η λαϊκή αγορά των Παχιανών στον χώρο της ΒΙΟΧΥΜ , έπειτα από την εφαρμογή της απόφασης για τη νέα χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι λαϊκές αγορές που έως σήμερα λειτουργούσαν σε κεντρικούς δρόμους μεταφέρονται σε ασφαλείς και περιφραγμένους χώρους, με στόχο την προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Σκοπός είναι η μεταφορά όλων των λαϊκών αγορών του Δήμου Χανίων, με εξαίρεση τη λαϊκή αγορά της οδού Μίνωος.

Υπενθυμίζεται πως η χωροθέτηση των λαϊκών αγορών στον Δήμο Χανίων διαμορφώνεται ως εξής:

Κάθε Δευτέρα: Πρώην Στρατόπεδο Μαρκοπούλου, 07:30–15:30 (από αρχές Δεκεμβρίου)

Κάθε Τρίτη: Οδός Κολοκοτρώνη, Μουρνιές (έως την ολοκλήρωση του τρίτου περιφερειακού χώρου στάθμευσης)

Κάθε Τετάρτη, (ξεκινώντας από αύριο 14/01): Χώρος ΒΙΟΧΥΜ, Παχιανά

Κάθε Πέμπτη (από 1/4): Χώρος πρώην ΑΒΕΑ, Νέα Χώρα

Κάθε Σάββατο: Οδός Μίνωος