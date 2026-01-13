Χανιά:Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων σχετικά με τις κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής συγχαίρει τον μέχρι πρότινος Γενικό Περιφερειακό Διοικητή των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Μιχάλη Σεληνιωτάκη για την επάξια προαγωγή του σε Υποστράτηγο και του εύχεται καλή επιτυχία στη νέα του θέση ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η επιχειρησιακή αλλά και η συντονιστική ικανότητα του κ. Σεληνιωτάκη συνέβαλλαν αποφασιστικά στην τιμητική προαγωγή του στη νευραλγική αυτή θέση και διασφαλίζουν τη συνέχεια της εξαιρετικής συνεργασίας που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Ο κ. Καλογερής συγχαίρει επίσης τον Αρχιπύραρχο Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης, και του εύχεται κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει, προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών, της προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου της Κρήτης.

Ο κ. Τσιλιμιγκάκης έχει αποδείξει, κατά την εδώ θητεία του, υψηλό αίσθημα ευθύνης και γόνιμης συνεργασίας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών και άλλων έκτακτων περιστατικών.

Με αφορμή τις πρόσφατες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής ευχαριστεί τον Χανιώτη Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Γεώργιο Μαρκουλάκη, ο οποίος αποστρατεύεται, ολοκληρώνοντας μια μακρά και ουσιαστική πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα, ανερχόμενος στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων τον ευχαριστεί θερμά για τη μεγάλη προσφορά του, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και την εξαιρετική συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και του εύχεται καλή συνέχεια στη νέα φάση της ζωής του.