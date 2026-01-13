Η πιλοτική εφαρμογή του Health-IQ ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης

Στην Κρήτη πραγματοποιείται η επόμενη φάση της πιλοτικής εφαρμογής του καινοτόμου προγράμματος Health-IQ. Στο Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο – Πανάνειο στο Ηράκλειο συνεχίστηκε η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για το πρόγραμμα.

Το Health-IQ υλοποιείται από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης), μέσω του Γραφείου του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Η δράση επεκτείνεται και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με ενημερωτική επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου, ενισχύοντας τη σύνδεση νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων δομών υγείας στο πλαίσιο ποιότητας του Health-IQ.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής ανάπτυξης του προγράμματος, έχουν ήδη δρομολογηθεί πέντε (5) επιπλέον ενημερωτικές εκδηλώσεις εντός του Ιανουαρίου 2026 σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας στη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα και τη Λακωνία.

Οι εν λόγω εκδηλώσεις συμπληρώνουν τις συναντήσεις που δρομολογήθηκαν ήδη σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Αττικής, με τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας από όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας.

Η ενεργή ανταπόκριση των συμμετεχόντων επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα Health-IQ προωθεί ένα τεκμηριωμένο και ενιαίο πλαίσιο για τη μέτρηση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας, ενισχύοντας παράλληλα μια κουλτούρα διαφάνειας, συνεργασίας και διαρκούς αναβάθμισης στις υπηρεσίες υγείας.

Στην ίδια κατεύθυνση, από τον Μάρτιο υλοποιούνται στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για επαγγελματίες υγείας που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων του Health-IQ και στη συνολική βελτίωση των πρακτικών ποιότητας σε όλες τις υγειονομικές δομές της χώρας.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο – Πανάνειο στο Ηράκλειο Κρήτης , από την πλευρά του ΠΟΥ/Ευρώπης παρευρέθηκαν ο Δρ João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, καθώς και ο κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, Project Officer του γραφείου.

Ο Δρ João Breda δήλωσε: «Η ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας της φροντίδας υγείας δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι στρατηγικής σημασίας να βρισκόμαστε δίπλα στους επαγγελματίες υγείας σε κάθε περιοχή της χώρας, να ακούμε τις ανάγκες τους και να δουλεύουμε μαζί για λύσεις που εφαρμόζονται στην πράξη.

Το πρόγραμμα Health-IQ στηρίζει τις δομές υγείας σε όλη την Ελλάδα με κοινά εργαλεία και στόχους, ώστε κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του, να λαμβάνει ποιοτική και ασφαλή φροντίδα. Η Κρήτη αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας.»

Ο κ. Χρήστος Τριανταφύλλου υπογράμμισε: «Η Κρήτη αποτελεί έναν στρατηγικό σταθμό για την εφαρμογή του Health-IQ σε όλη τη χώρα. Η άμεση επαφή με τους επαγγελματίες υγείας εδώ στο Ηράκλειο μaς επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προκλήσεις κάθε δομής, ώστε τα εργαλεία και οι πρακτικές του προγράμματος να βρίσκουν ουσιαστική εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, ενδυναμώνεται η συνεργασία και δημιουργούνται ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας σε όλη την επικράτεια, προς όφελος των πολιτών.»

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Δανδουλάκης Κωνσταντίνος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που το Νοσοκομείο μας και η πόλη του Ηρακλείου επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Health-IQ.

Η συμμετοχή μας σε αυτή την πρωτοβουλία μaς δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε νέα εργαλεία που ενισχύουν την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας για τους ασθενείς μας. Η συνεργασία και η δέσμευση των συναδέλφων μας δείχνουν ότι μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις πρακτικές μας και να προσφέρουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις καθημερινές ανάγκες των ασθενών.»