Αλέξης Καλοκαιρινός: «Το 2026, το Ηράκλειο θα κεφαλαιοποιήσει το σοβαρό έργο της προηγούμενης διετίας»

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου στο Δημοτικό Συμβούλιο

Στον στόχο της Δημοτικής Αρχής να κεφαλαιοποιήσει το 2026 η πόλη και οι άνθρωποί της το σημαντικό έργο και τον προγραμματισμό που έχει γίνει στους τομείς των τεχνικών έργων και της καθαριότητας την προηγούμενη διετία, επικεντρώθηκε η τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 13/1.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών θα επιτευχθεί μέσα και από τις βάσεις που τέθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια και αναφερόμενος στους στόχους της Δημοτικής Αρχής για τη νέα χρονιά και τα δρομολογημένα έργα επεσήμανε:

«Στα τεχνικά έργα έχουμε τη βάση η οποία έχει αναπτυχθεί με πολύ κόπο στην προηγούμενη διετία. Δουλεύουμε και για την καθημερινότητα και για έργα τα οποία είναι στρατηγικότερα και μακρότερης πνοής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και τα χρηματοδοτούμενα έργα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης τα οποία έχουν δρομολογηθεί και συνεχίζουν απρόσκοπτα.

Τα δυο τμήματα της Καλοκαιρινού, ο κόλπος του Δερματά, η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, η Αγία Τριάδα. Όλα αυτά έχουν δουλευτεί ήδη, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση σήμερα να πούμε ότι θα έχουμε έργο σε αρκετά μέτωπα.

Επίσης, το ζήτημα της οδοποιίας το οποίο εξαρχής μας απασχολούσε, το βάλαμε σε μια διαφορετική βάση ρεαλιστικής βιώσιμης κινητικότητας, Βάσει του σχεδιασμού, με τις συγκεκριμενοποιήσεις οι οποίες γίνονται, με τις αποφάσεις που ήδη λαμβάνονται και θα ληφθούν, θα αποδώσει.

Στόχος επίσης είναι μέσα στο 2026 να έχουμε την ανάπτυξη των διαδρομών των πεζών σε μεγαλύτερη κλίμακα, κεφαλαιοποιώντας και το σημαντικό έργο των υπερυψωμένων διαβάσεων που έγινε στην προηγούμενη διετία και τώρα φτάνει στην ολοκλήρωσή του.

Σε ότι αφορά την στάθμευση, είναι μια από τις όψεις του γενικότερου κυκλοφοριακού προβλήματος και κανείς δεν μπορεί να το δει απομονωμένα. Το κυκλοφοριακό σύστημα πρέπει να συλλειτουργεί έτσι ώστε και η στάθμευση να ικανοποιείται στην απαίτηση που πρέπει να υφίσταται.

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 θα εφαρμοστεί το σχέδιο της ελεγχόμενης στάθμευσης το οποίο είναι ήδη ολοκληρωμένο. Συσχετίζεται με την μελέτη της Παλιάς πόλης και του οποίου η χρηματοδοτική βάση είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα του οποίου πρέπει να έχουν κλείσει μέσα στην άνοιξη».

Εκτενή αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην κατασκευή των κόμβων που θα ανακουφίσουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και τα έργα που θα αναμορφώσουν τα δυτικά προάστια του Ηρακλείου, από την περιοχή της Χριστομιχάλη Ξυλούρη έως την Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. «Τα έργα κατασκευής κόμβων που είναι προετοιμασμένα και ώριμα θα τα δούμε να καρποφορούν μέσα στο 2026.

Πρώτη προτεραιότητα είναι ο κόμβος στη συμβολή της 62 Μαρτύρων με τις οδούς Φραγκάκη και Πετράκη, στο γνωστό πολυκατάστημα.

Αυτό έχει έρθει σε ένα σημείο, με μεγάλη δυσκολία και με μεγάλο κόπο. Και θέλω να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω για αυτό τον κόπο που έχει καταβληθεί και που αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε σε έργο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε είναι η ευρύτερη περιοχή της Χριστομιχάλη Ξυλούρη, όπου έχουμε μελετημένο έναν κόμβο με τις απολήξεις του στο ανατολικό μέρος της οδού.

Είναι ένα έργο το οποίο προτεραιοποιείται αλλά συναρθρώνεται και με το έργο κατασκευής πεζοδρομίων που συνεχίζει μέχρι την 62 Μαρτύρων. Πρόκειται για μια ανάπλαση της Χριστομιχάλη Ξυλούρη που κατά τρίτο λόγο συναρθρώνεται με ένα πλέγμα το οποίο επίσης είναι μελετημένο και πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε αυτή την περιοχή, στις οδούς Κουνάβων, Ασιτών, 1869 και αλλού, με ένα σύστημα πεζών διαδρομών με οριζόντια και κάθετη σήμανση.

Συναρθρώνοντας τρεις δράσεις σε μια, θα αναμορφώσουμε την περιοχή και αποτελεί και έναν “πιλότο” για την δραστηριότητα μας, που εξακτινώνεται σε όλη την πόλη με την κατασκευή πεζών διαδρομών, με την κατασκευή πεζοδρομίων, με τις σημάνσεις και άλλα. Επίσης, ξεκινάμε τώρα και την «μάχη της λακκούβας». Την σύμβαση αυτή την κάναμε το 2025, το προγραμματίσαμε και έρχεται η ώρα να το κάνουμε, με τον βέλτιστο τρόπο».

Αναφερόμενος ο Αλέξης Καλοκαιρινός στη βελτίωση της καθημερινότητας η οποία αποτελεί όπως είπε κεντρική στόχευση της Δημοτικής Αρχής για το 2026, στάθηκε ιδιαίτερα στον σχεδιασμό για την δραστική αναβάθμιση της καθαριότητας σε όλη την επικράτεια του Δήμου:

«Το σχέδιο για την καθαριότητα, όπως έχουμε πορευθεί και με όλη την δυσκολία που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε για να υπηρετήσουμε μια πολύ τολμηρή απόφαση που δεν είχε ληφθεί και δεν είχε καν τεθεί σε συζήτηση, είναι η στιγμή να καρποφορήσει.

Πρόκειται για τη συνολική δραστική αναβάθμιση της καθαριότητας σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ηρακλείου. Με την συνάρθρωση των δυνάμεων όπου θα έχουμε πλέον στην διάθεση μας από τον εξωτερικό συνεργάτη και την αναδιάταξη των δικών μας δυνάμεων, της Υπηρεσίας Καθαριότητας η οποία είχε προγραμματιστεί να ενισχυθεί.

Ενισχύθηκε, ενισχύεται και θα ενισχυθεί τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Τα αποτελέσματα θα φανούν πριν προχωρήσει πολύ το 2026 με βάση τον σχεδιασμό μας, στον οποίο παραμένουμε απολύτως προσηλωμένοι».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε ακόμα για το στίγμα της Δημοτικής Αρχής στον τομέα των οικονομικών υπενθυμίζοντας ότι ήταν η πρώτη που άνοιξε το θέμα των πόρων του Πράσινου Ταμείου, αναφέροντας: «Δεν είναι μόνο τοπικό στίγμα σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις μας στα οικονομικά.

Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι κυρίως έχουμε ανοίξει ήδη από τις αρχές του 2024 το θέμα των χρημάτων του Πράσινου Ταμείου το οποίο σήμερα γίνεται ένα γενικότερο αίτημα. Το ανοίξαμε, το στοιχειοθετήσαμε πολύ συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις εκροές από τον Δήμο Ηρακλείου για ζητήματα τα οποία αφορούν την πόλη.

Με χρήματα, πόρους, οι οποίοι θα έπρεπε να επιστρέφουν στην πόλη. Αυτό αφορά το ζήτημα και των αναπλάσεων αλλά και των απαλλοτριώσεων. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Αυτό δεν πρέπει κανείς να το προδικάσει. Όταν βρίσκεται σε μια αγωνιστική διαδικασία, το αποτέλεσμα δεν πρέπει ποτέ να προδικάζεται. Το έργο όμως το οποίο θα επιτελεστεί μέσα στο 2026 και θα αναπτυχθεί και στην επόμενη τριετία προφανώς, πατάει στις βάσεις που έχουν τεθεί στην προηγούμενη διετία».