Απόκριες 2026: Διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους από το Δήμο Ηρακλείου!

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου το 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου το 23ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου το Καστρινό Καρναβάλι με την μεγάλη Παρέλαση

Το κέφι, η χαρά και η διασκέδαση θα πρωταγωνιστήσουν για μια ακόμα χρονιά στις πλούσιες εκδηλώσεις που διοργανώνει και υποστηρίζει ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού για την περίοδο των Αποκριών του 2026.

14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

Τον κύκλο των εκδηλώσεων θα ανοίξει το 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Πάρκο Γεωργιάδη στις 11:00. Φέτος η ομάδα «Περατζούνια» και η Ακαδημία των “ALLEGRI” υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, καλεί τα παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού στο «Π.Α.Σ. ΚΑΛΑ;»- Επιχείρηση: Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Το Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την παρατηρητικότητά τους μέσα από διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά θα κληθούν να λύσουν γρίφους και να ακολουθήσουν ενδείξεις για να ανακαλύψουν τον κρυμμένο θησαυρό, βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στο περίπτερο της διοργανώτριας ομάδας στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν έγκαιρα, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Ώρες λειτουργίας περιπτέρου:

19 με 25 Ιανουαρίου: Δευτέρα – Παρασκευή 18:00 -20:00, Σάββατο 11:00 -15:00 και

Κυριακή 11:00 -14:00

26 με 31 Ιανουαρίου: Δευτέρα και Τετάρτη 10:00 -13:00 και 18:00 -20:00, Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 18:00 -20:00, Σάββατο 11:00 – 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες, στις σελίδες της διοργανώτριας ομάδας «Περατζούνια»:

Web site: https://peratzounia.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/peratzounia/

Instagram: https://www.instagram.com/peratzounia/

E-mail: peratzounia@gmail.com

23ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού-«Clessidra di Candia»

Η νικήτρια ομάδα του 22ου Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού «ΑΝΩ ΚΑΤΩ», υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, καλεί όλες και όλους στο 23ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού με τίτλο «Clessidra di Candia» με ορμητήριο το αίθριο της Λότζια την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Ο μύθος ξεκινά από τη Βενετία και το νησί Μουράνο στα τέλη του 16ου αιώνα. Ανάμεσα στους τεχνίτες ξεχώριζε ο ιδιοφυής Τζιάκομο Βενίνι στα χέρια του οποίου το γυαλί έπαιρνε ζωή. Έφτιαξε πολλά ιδιαίτερα αντικείμενα μα το αριστούργημα του ήταν μια κλεψύδρα που κάθε περιστροφή της παγώνει το χρόνο και χαρίζει στον κάτοχο της καθαρό νου.

Οι Κυνηγοί του 2026 θα κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο με πολλούς σταθμούς στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο για να φτάσουν στο σήμερα και να βοηθήσουν τον αρχαιολόγο Δημοσθένη Βελή να βρει τα ίχνη της χαμένης κλεψύδρας.

Οι εγγραφές των ομάδων θα ξεκινήσουν στις 28 Ιανουαρίου στο περίπτερο της διοργανώτριας ομάδας που θα βρίσκεται στη Λ. Δικαιοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, στις σελίδες της διοργανώτριας ομάδας:

Web site: https://ano-kato.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/anokato23kkth/

Καστρινό Καρναβάλι 2026

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με το Καστρινό Καρναβάλι του Δήμου Ηρακλείου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και στο οποίο, όπως κάθε χρόνο, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό μικροί και μεγάλοι για να ζήσουμε όλοι μαζί το χαρούμενο κλίμα των ημερών.

Ο Δήμος Ηρακλείου καλεί ομάδες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ομάδες Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού καθώς και όσους επιθυμούν να συμμετέχουν, να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου: http://www.kastrino-karnavali.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2813409758 Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-13:00.