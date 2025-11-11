ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:Καρναβάλι 2026 – Η πόλη διαλέγει! Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα του Καρναβαλιού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Φέτος αναζητούμε κάτι ξεχωριστό: Να αποφασίσει ο κόσμος το θέμα του καρναβαλιού. Εσύ, η παρέα σου, οι ομάδες, μικροί και μεγάλοι.
Επιλέγουμε ανάμεσα σε τρία θέματα που μπορούν να δώσουν πολύ χρώμα, κέφι και φαντασία:

1.Cinema
2.Επαγγέλματα
3.Ελεύθερο θέμα
Ψηφίζουμε για δυο (2) μέρες και διαμορφώνουμε όλοι μαζί το θέμα του καρναβαλιού.
Γιατί το καρναβάλι δεν είναι απλά εκδήλωση. Είναι οι άνθρωποι που το
ζουν, το κέφι, οι ιδέες, η δημιουργία.

Πάρε μέρος στην ψηφοφορία στο ακόλουθο link:https://www.agiosnikolaos.gr/selida-psifoforias/
Έλα να γράψουμε μαζί την «ιστορία» του φετινού καρναβαλιού.
Κάνε το δικό σου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμο΄΄υς

0
Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο:Ξεκίνησαν οι κρατήσεις για το «Εγώ κι...

0
Άρχισαν ήδη οι πρώτες κρατήσεις για την επιστροφή της...

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμο΄΄υς

0
Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο:Ξεκίνησαν οι κρατήσεις για το «Εγώ κι...

0
Άρχισαν ήδη οι πρώτες κρατήσεις για την επιστροφή της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Μηνά η Ελένη Βατσινά
Επόμενο άρθρο
Ξεκίνησαν οι δράσεις του προγράμματος «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» – Δήμαρχος Χανίων: «Είμαστε υπερήφανοι, που η Βιβλιοθήκη μας εκπροσωπεί την Ελλάδα»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμο΄΄υς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο:Ξεκίνησαν οι κρατήσεις για το «Εγώ κι Εσύ» από τον Θεατρικό Περίπλου – Πρεμιέρα 27 Νοεμβρίου!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άρχισαν ήδη οι πρώτες κρατήσεις για την επιστροφή της...

Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο...

Δήλωση Μανώλη Κεφαλογιάννη για τη νέα ΚΑΠ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
- Η Ελλάδα και στη νέα ΚΑΠ (2028-2034) θα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST