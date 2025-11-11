Δήμος Αγίου Νικολάου:Καρναβάλι 2026 – Η πόλη διαλέγει! Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα του Καρναβαλιού

Φέτος αναζητούμε κάτι ξεχωριστό: Να αποφασίσει ο κόσμος το θέμα του καρναβαλιού. Εσύ, η παρέα σου, οι ομάδες, μικροί και μεγάλοι.

Επιλέγουμε ανάμεσα σε τρία θέματα που μπορούν να δώσουν πολύ χρώμα, κέφι και φαντασία:

1.Cinema

2.Επαγγέλματα

3.Ελεύθερο θέμα

Ψηφίζουμε για δυο (2) μέρες και διαμορφώνουμε όλοι μαζί το θέμα του καρναβαλιού.

Γιατί το καρναβάλι δεν είναι απλά εκδήλωση. Είναι οι άνθρωποι που το

ζουν, το κέφι, οι ιδέες, η δημιουργία.

Πάρε μέρος στην ψηφοφορία στο ακόλουθο link:https://www.agiosnikolaos.gr/selida-psifoforias/

Έλα να γράψουμε μαζί την «ιστορία» του φετινού καρναβαλιού.

Κάνε το δικό σου.