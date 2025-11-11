Ξεκίνησαν οι δράσεις του προγράμματος «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» – Δήμαρχος Χανίων: «Είμαστε υπερήφανοι, που η Βιβλιοθήκη μας εκπροσωπεί την Ελλάδα»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και την Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας η επίσημη παρουσίαση του διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» του Ινστιτούτου Γκαίτε, στο οποίο η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων συμμετέχει ως η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Goethe-Institut Europe I.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη των δράσεων του προγράμματος, που θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, με τη συνδρομή της ψυχοπαιδαγωγού – διαχειρίστριας περιβαλλοντικών έργων, Δομνίκης Βαγιάτη, με την αρωγή της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ).

Η έναρξη πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, με χαιρετισμούς και παρουσιάσεις από τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλη Τσουπάκη, τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Κώστα Πατεράκη, τη Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Χρύσα Τερεζάκη, τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Σούδας, Χαρίκλεια Ανδρεάδου, και την Ειδική Σύμβουλο του προγράμματος, Δομνίκη Βαγιάτη.

Ο Δήμαρχος Χανίων στον χαιρετισμό του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο πρόγραμμα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι, που η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων είναι η μοναδική Βιβλιοθήκη της χώρας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε.

Η συμμετοχή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε στους πολίτες μια σύγχρονη πλατφόρμα βιωσιμότητας, να τους εμπνεύσουμε και να συμβάλλουμε σε μια ευρύτερη κινητοποίηση με άξονα τη βιωσιμότητα». Μάλιστα, ο κ. Σημανδηράκης παρατήρησε ότι το θέμα της βιωσιμότητας απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους Δήμους, ενώ συνεχάρη όλους όσους συμμετείχαν στη συνδιαμόρφωση και υλοποίηση της πρότασης, «καθώς και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τη ΔΕΔΙΣΑ, που αποτελούν βασικό βραχίονα βιώσιμης διαχείρισης και κυκλικής οικονομίας για τον Δήμο μας», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Χανίων.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο Δήμος Χανίων εδώ και χρόνια υλοποιεί δράσεις, που αφορούν στη βιωσιμότητα, τη διαλογή στην πηγή, τις φυτεύσεις και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. «Με σύγχρονο εξοπλισμό και συνεχή προσπάθεια η πόλη μας εξελίσσεται σε έναν πιο βιώσιμο και καθαρό προορισμό, μια πόλη, που τη χαίρονται οι πολίτες της καθημερινά», ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Η Προϊσταμένη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας, Βιβή Χουδαλάκη, αναφερόμενη στη διάκριση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη, καθώς μπαίνουμε σε έναν ευρωπαϊκό διάλογο με δέκα βιβλιοθήκες από ισάριθμες χώρες. Στόχος μας είναι να ανταλλάξουμε εμπειρίες και καλές πρακτικές για το πώς οι βιβλιοθήκες μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνες βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής αλλαγής.

Η Βιβλιοθήκη δεν είναι απλώς χώρος δανεισμού βιβλίων, είναι χώρος δράσης, συμμετοχής και αλλαγής. Θέλουμε να εμπνεύσουμε μικρούς και μεγάλους να γίνουν πρεσβευτές ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής και να συνδημιουργήσουμε τη Βιώσιμη Βιβλιοθήκη των Χανίων».

Στις επιμέρους δράσεις αναφέρθηκε διεξοδικά η Ειδική Σύμβουλος του προγράμματος Ψυχοπαιδαγωγός, Δομνίκη Βαγιάτη, γνωστοποιώντας ότι σε συνεργασία με τη Δ΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας, που γειτνιάζει με την Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας, θα αναπτυχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βιωματικές δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν το περιβάλλον μέσα από την πράξη.

«Θα καλλιεργήσουν βότανα και θα δημιουργήσουν έναν λαχανόκηπο, που θα φροντίζει στο εξής η σχολική κοινότητα. Η δράση κορυφώνεται την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, 16:00–18:30, με ανοιχτή εκδήλωση στη γειτονιά και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Είναι σημαντική η συμμετοχή του Δήμου Χανίων, καθώς αναδεικνύει τη δυναμική της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να συνδέσουν τη φύση με το αστικό τους περιβάλλον, καλλιεργώντας από μικρή ηλικία την περιβαλλοντική τους συνείδηση», κατέληξε στις δηλώσεις της η κα. Βαγιάτη.

Ακολούθησε εκπαίδευση και βιωματικό εργαστήριο με θεματικές: ανακύκλωση, κυκλική οικονομία και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το απόγευμα, στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση για το έργο, συμμετοχικό εργαστήριο και προβολή του ντοκιμαντέρ «Ρωγμές Πράσινου» της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Μαμαγαία, που αφορά στη δημιουργία του πρώτου αστικού βρώσιμου δάσους στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» του Ινστιτούτου Γκαίτε συγκεντρώνει δέκα ενεργές βιβλιοθήκες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Αρμενία, Ουκρανία, Πολωνία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Σλοβακία και Ρουμανία), που επιλέχθηκαν βάσει της προσήλωσής τους στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Η συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στο πρόγραμμα αναδεικνύει τον ρόλο της ως ζωντανού πυρήνα κοινωνικής αλλαγής, προωθώντας τις αξίες της συνεργασίας, της αμοιβαιότητας και της δημιουργικής ανταλλαγής, ενώ ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες του Δήμου Χανίων στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής βιωσιμότητας.