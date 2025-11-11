ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄ εξαμήνου 2025»

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Β΄ εξαμήνου 2025, έχουν προγραμματισθεί για την Δευτέρα 08/12/2025, με ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της Περιφέρειας Κρήτης (Δημοκρατίας 32, Ρέθυμνο Κρήτης).

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/Β/02-09-11).

Η υποβολή αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών (παρ.7 άρθρο 3 της Υ.Α.38200/1136/2011) από τους υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες που έχουν μόνιμη κατοικία στο Νομό Ρεθύμνου, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://radioerasitexnes.gov.gr.

Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω του παραπάνω συνδέσμου, τότε πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας μέχρι και την Δευτέρα 01/12/2025.

