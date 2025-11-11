Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Υπό αστυνομικό κλοιό εξακολουθούν να βρίσκονται τα Βορίζια, μια εβδομάδα μετά την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα σε δύο κατευθύνσεις: πρώτον, αναζητούνται τα όπλα με τα οποία δολοφονήθηκαν οι δύο άνθρωποι και δεύτερον, οι αστυνομικοί ψάχνουν τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού που πυροδότησε την ένταση.

Κάποιοι που μετέφεραν ταυτόχρονα και τραυματίες, όπως και τους νεκρούς προς τα πλησιέστερα νοσοκομεία, δεν αποκλείεται να μετέφεραν και τον οπλισμό και να τον άφησαν στην ενδιάμεση διαδρομή, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου

«Είναι πάρα πολύ νωρίς για να αποχωρήσει η Αστυνομία από την περιοχή, για αυτό παραμένουν δυνάμεις», ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα αντιδράσουν οι συγγενείς και των δυο πλευρών, καθώς αμφότερες έχουν χάσει από ένα δικό τους άνθρωπο. Βέβαια, καταλαβαίνετε πως από ένα σημείο και μετά δεν είναι αστυνομικό το θέμα, μιλάμε για κοινωνικό ζήτημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Αστυνομία συνεχίζει να αναζητεί τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά το περιστατικό.

«Προφανώς και χρειάστηκαν κάποια λεπτά για να φτάσουν εκεί δυνάμεις μετά το μακελειό. Αυτό δεν θα εμπόδιζε κάποιους που μετέφεραν ταυτόχρονα και τραυματίες, όπως και τους νεκρούς προς τα πλησιέστερα νοσοκομεία, να μεταφέρουν και τον οπλισμό και να τον αφήσουν στην ενδιάμεση διαδρομή. Αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί, αν αφέθηκε οπλισμός κάπου ενδιάμεσα στη διαδρομή που ακολούθησαν μέχρι τα νοσοκομεία. Όλες οι οικίες στην περιοχή έχουν ελεγχθεί», είπε στον Σκάι. Απαντώντας για το αν αναζητούνται και άλλα άτομα, η κ. Δημογλίδου σημείωσε το εξής:

«Καταλαβαίνετε ότι εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο αυτοί που συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό, εμπλεκόμενος είναι κι όποιος βοήθησε με οποιονδήποτε τρόπο είτε να χαθούν και να καταστραφούν στοιχεία, είτε για να μεταφερθούν και να κρυφτούν οι δράστες».

Βορίζια: Το βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών. Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο συγγενή τους, με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο να καταγράφονται να παίρνουν τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στους πυροβολισμούς ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να υπήρχε μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Υπενθυμίζεται ότι δύο εμπλεκόμενοι από την οικογένεια Καργάκη, ο 43χρονος και ο 48χρονος που κρίθηκαν προφυλακιστέοι χθες, φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

«Ο (39χρονος) δολοφονηθείς έχει ένα ποινικό μητρώο τεράστιο, με απόπειρες ανθρωποκτονίας, δεν θέλω να αναφέρομαι τώρα γιατί είναι νεκρός πια, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι όλοι αυτοί», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης. «Πρόκειται για οικογένειες που αν και με βεβαρυμένο ποινικό μητρώο, μέλη τους εκπροσωπούσαν το κοινωνικό σύνολο, εκλεγμένοι στον δήμο, πρόσθεσε.

Ο ρόλος του «Κούνελου»

Οι έρευνες στρέφονται και σε έναν από τους πρωταγωνιστές του παρελθόντος, τον κρατούμενο με το παρατσούκλι «Κούνελος». Ο 52χρονος άντρας, από την πρώτη στιγμή βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς είναι ένα από τα αρχηγικά μέλη της οικογένειας Καργάκη κι έχει το προφίλ του προσώπου που επηρεάζει και έχει «λόγο» μέσα στην οικογένεια, όπως μετέδωσε το Live News του MEGA



Ο 52χρονος « Κούνελος» βρίσκεται εδώ και δύο μήνες στις φυλακές για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάστηκε στην περιοχή. Για την ίδια υπόθεση προφυλακίστηκαν τόσο ο 24χρονος γιος του, όσο και ο μικρότερος αδελφός της γυναίκας του.

Η υπόθεση για την οποία βρίσκονται προφυλακισμένοι δεν έχει σχέση με το μακελειό, αλλά αφορά μια μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών που εκτείνεται σε Ρέθυμνο και Μεσαρά.

Από τα 18 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τα 13 είναι από την ίδια οικογένεια.

«Στην δράση της εγκληματικής ομάδας αποδίδονται κατά κύριο λόγο τρεις ζωοκλοπές που διαπράχθηκαν την περίοδο 2023 – 2025, με περισσότερα από 350 ζώα κλεμμένα. Οι δύο εξ αυτών έγιναν μέσα στο 2023, η τρίτη μέσα στο 2025», μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι περισσότεροι βοσκοί έπεφταν θύματα ξυλοδαρμών και εκβιασμών για να μην πάνε στην Αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.