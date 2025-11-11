Ρέθυμνο:Ξεκίνησαν οι κρατήσεις για το «Εγώ κι Εσύ» από τον Θεατρικό Περίπλου – Πρεμιέρα 27 Νοεμβρίου!

Άρχισαν ήδη οι πρώτες κρατήσεις για την επιστροφή της παράστασης που ανατρίχιασε τους θεατές το καλοκαίρι σε σκηνοθεσία Μαρίας Καντιφέ! Το «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson, σε μετάφραση Χρήστου Νικολόπουλου, επιστρέφει από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Παραστάσεις: Πέμπτη 27, Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 21.00 και Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 19.00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516

Η καθηλωτική ιστορία της Κάρολαϊν και του Άντονι παίρνει σάρκα και οστά μέσα από την έμπειρη σκηνοθετική και υποκριτική καθοδήγηση της Μαρίας Καντιφέ και την ερμηνεία των ηθοποιών Μαρίας Σκορδίλη και Μάριου Μαραγκουδάκη.

Η παράσταση, που το καλοκαίρι παρουσιάστηκε για 2η φορά στα χρονικά στην Ελλάδα και η 1η φορά στην Κρήτη, έλαβε τα καλύτερα σχόλια από το κοινό, ενώ πολλοί ήρθαν επανειλημμένα να δουν την παράσταση.

Χαρακτηριστικές αναρτήσεις από τους θεατές στα κοινωνικά δίκτυα έγραφαν: «Έχω πολλά χρόνια να δω κάτι τόσο όμορφο, τρυφερό, συγκινητικό και έντονο!»,

«Είναι μια από αυτές τις παραστάσεις που δε βλέπεις συχνά –που πραγματικά ΑΞΙΖΕΙ να τη δει όσος περισσότερος κόσμος γίνεται»,

«Αξίζει να το δεις και να το ξαναδείς! Πολλά συγχαρητήρια!»,

«Προσπαθώ να συνέλθω από αυτό που βίωσα απόψε… Θέατρο στα καλύτερά του!».

Είσοδος: 15€ & 13€ (Φοιτητές, Μαθητές, ΑμεΑ)

Στην Αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη)

Το θεατρικό έργο «Εγώ κι Εσύ» (I and You) κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική και είναι διαθέσιμο προς αγορά μέσω της συνεργασίας του θεάτρου με τις εκδόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στις βιβλιοθήκες του Θεατρικού Περίπλου, ενώ οι κάτοχοι της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου απολαμβάνουν ειδική έκπτωση 20% σε όλα τα βιβλία των εκδόσεων ΚΑΠΑ.

Ένα έργο που θα φωλιάσει στις καρδιές μας, θα τις ζεστάνει, θα τις ταρακουνήσει.

Ευχαριστούμε πολύ τον Ασημένιο Χορηγό της παράστασης: Rethymno Medical Assistance (https://rma.gr/el/).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία & Acting Coaching: Μαρία Καντιφέ

Μετάφραση: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Σκορδίλη, Μάριος Μαραγκουδάκης

Σκηνικά: Θωμάς Καντιφές

Φωτισμοί: Μαρία Καντιφέ

Προβολές: Άννα Τζανιδάκη

Χειρισμός Ήχου: Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνοθέτριας: Άννα Τζανιδάκη, Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνής: Θωμάς Καντιφές, Αντρέας Διαμαντάκης, Γιάννης Μαθιουδάκης

Φωτογραφία Αφίσας: Γιάννης Μανιατάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Άννα Τζανιδάκη

Υπόθεση

H 17χρονη Καρολάιν μένει περιορισμένη στο δωμάτιο της λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει εκ γενετής, που δεν της επιτρέπει να πάει σχολείο. Η επαφή της με τον έξω κόσμο γίνεται μέσω των social media. Όλα θα αλλάξουν όταν ο 17χρονος Άντονι θα την επισκεφτεί απρόσμενα για να κάνουν μια εργασία πάνω στην ποίηση του Walt Whitman. Οι δύο έφηβοι που δεν γνωρίζονταν ως τώρα θα ξεκινήσουν ένα αληθινό και μυστηριώδες ταξίδι…

Στις παραστάσεις θα ισχύσουν τα προνόμια της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου – για να αποκτήσετε τη δική σας Κάρτα Φίλου, επικοινωνήστε στο info@theatrikosperiplous.gr. Βρείτε τα προνόμια της Κάρτας εδώ: www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1684

37 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Ένας από τους μακροβιότερους ενεργούς θιάσους της Ελλάδας και ο μακροβιότερος στην Κρήτη!

Επίσημη ιστοσελίδα: www.theatrikosperiplous.gr

