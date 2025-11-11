Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμο΄΄υς

Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια

Περισυνελέγησαν -24- κάλυκες

Συνελήφθη χθες (10.11.2025) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων- άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα προχθές (09.11.2025) κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 29χρονου, ο ίδιος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και το όχημα του 29χρονου και σε περιβάλλοντες χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και -11- φυσίγγια, -24- κάλυκες και 2 μαχαίρια.

Επιπλέον σε έρευνα που ακολούθησε σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του βεβαιώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.