ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης στον εορτασμό του Πολιούχου του Ηρακλείου Αγ. Μηνά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις εκδηλώσεις για την εορτή του Πολιούχου και Προστάτη του Ηρακλείου Αγ. Μηνά συμμετείχε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ακολούθησε την λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου Μηνά στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.

Σε δήλωση του ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε: «Ημέρα χαράς και υπερηφάνειας για το Μεγάλο Κάστρο η εορτή του Αγίου Μηνά, του Πολιούχου του Ηρακλείου που είναι ταυτισμένος με την νεότερη ιστορία της πόλης μας.
Αντλώντας δύναμη από τη μακραίωνη θρησκευτική μας παράδοση, με πίστη στις δυνατότητες αυτού του τόπου, μέσα από τη συνεργασία και την ενότητα, αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, υπηρετώντας το κοινό καλό και την πρόοδο της κοινωνίας

Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην 115 Πτέρυγα Μάχης για τη διοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης από Αεροσκάφος F-16 «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας. Είμαστε ιδιαίτεροι υπερήφανοι για τους Έλληνες Αεροπόρους και τους ευγνωμονούμε για τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρουν στην Πατρίδα.
Χρόνια Πολλά στο Ηράκλειο! Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους τους Κρητικούς.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εκδήλωση των Τ.Σ Σπουδάζουσας και Χανίων της...

0
Νοέμβρης 1973-2025 Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή,...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου...

0
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε,...

Εκδήλωση των Τ.Σ Σπουδάζουσας και Χανίων της...

0
Νοέμβρης 1973-2025 Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή,...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου...

0
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμούς
Επόμενο άρθρο
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εκδήλωση των Τ.Σ Σπουδάζουσας και Χανίων της ΚΝΕ για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Νοέμβρης 1973-2025 Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή,...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε,...

«Σοφία Βέμπο – Η Μεγάλη Ελληνίδα»: Η Θεοφανία Παπαθωμά ενσαρκώνει τη γυναίκα-σύμβολο που έγινε η φωνή της Ελλάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια μουσικοθεατρική παράσταση, που αναβιώνει τη ζωή και τα...

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST