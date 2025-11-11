Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε, εν μέσω πλήθους πιστών, στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την ιερή μνήμη του «Προστάτη και φρουρού του Μεγάλου Κάστρου», του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά, του θαυματουργού, πολιούχου του Ηρακλείου, η οποία τιμήθηκε και φέτος σε κατανυκτικό κλίμα, στον περίλαμπρο και μεγαλοπρεπή ομώνυμο ιερό Μητροπολιτικό Ναό, όπου φυλάσσεται απότμημα των ιερών Λειψάνων του.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Άγιο Μηνά, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Σήμερα είναι η ημέρα του Ηρακλείου. Η πόλη μας τιμά τον προστάτη της, τον Άγιο Μηνά, που είναι ταυτισμένος με την ιστορία του Μεγάλου Κάστρου.

Γιορτάζει ο Άγιος Μηνάς αλλά και ολόκληρος ο κρητικός λαός, ο οποίος με σκληρή δουλειά ανήγειρε και συντηρεί τον ένδοξο ναό Του, στο Ηράκλειο. Για να εκφράσει την ευλάβεια, την πίστη και την ευγνωμοσύνη του. Τιμώντας τον ηγέτη, που δεν τον πρόδωσε ποτέ.

Ιστορικά, η εορτή του Πολιούχου Αγίου συνδέεται άρρηκτα με την ιστορική και κοινωνική πορεία τού Ηρακλείου από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Όταν οι ντόπιοι, στήριζαν σε Αυτόν την προστασία τού Μεγάλου Κάστρου και τις ελπίδες τους για την απελευθέρωση του τόπου μας.

Ο Άγιος Μηνάς αποτελεί και σήμερα σύμβολο: πίστης, μαχητικότητας, ομοψυχίας αλλά και κοινής πολιτιστικής αναφοράς.

Ο εορτασμός του ας είναι ένα κάλεσμα προσήλωσης στις πανανθρώπινες αξίες, για την προστασία της Κοινωνίας από τις προκλήσεις των καιρών μας.

Χρόνια πολλά στο δαφνοστεφή στρατιώτη του Χριστού, το μεγάλο και πανένδοξο Προστάτη μας, Άγιο Μηνά.

Χρόνια πολλά σε όλους τους Ηρακλειώτες. Χρόνια πολλά στην Κρήτη.»