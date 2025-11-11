ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εκδήλωση των Τ.Σ Σπουδάζουσας και Χανίων της ΚΝΕ για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Νοέμβρης 1973-2025

Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή! Παιδεία, Εργασία, Ειρήνη, Ελευθερία
Τα Τ.Σ Χανίων και Σπουδάζουσας της ΚΝΕ προσκαλούν τον Χανιώτικο λαό και την νεολαία, στην εκδήλωση που οργανώνουν με αφορμή την 52η επέτειο από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου.

52 χρόνια μετά τον ξεσηκωμό του ελληνικού λαού και της νεολαίας ενάντια στην Χούντα των συνταγματαρχών, εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε , συνεχίζουμε…
52 χρόνια μετά τα συνθήματα : ” ‘Εξω οι ΗΠΑ-Έξω το ΝΑΤΟ”, “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία” είναι πιο επίκαιρα από ποτε.

Αυτό που απέδειξε ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου είναι ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, όσο δυνατός και αν αυτός φαίνεται. Προπομπός της συνολικότερης επίθεσης κατά των εργαοζμένων και του λαού ήταν και είναι ο αντικομμουνισμός, που ήταν επίσης ιδεολογία της Χούντας.

Είμαστε περήφανοι για την ηρωϊκή δράση του ΚΚΕ που ανασυγκρότησε τις παράνομες οργανώσεις του , ίδρυσε την ΚΝΕ, μπήκε μπροστά στην οργάνωση της πάλης του λαού και της νεολαίας. Χιλιάδες κομμουνιστές εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, εκτελέστηκαν, έμειναν αταλάντευτοι στον αγώνα για να ανατραπεί η δικατορία.

Τα παραπάνω ζητήματα φωτίζει η έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, στηριζόμενη στη μελέτη των εκθέσεων των μελών και στελεχών της ΚΝΕ και της Αντι-ΕΦΕΕ που πρωταγωνίστησαν στον ξεσηκωμό, καθώς και σε άλλα σημαντικά ιστορικά τεκμήρια, επιχειρεί να φέρει τις νέες γενιές σε επαφή με τα γεγονότα της εποχής και να φωτίσει τον ηρωισμό, τη δύναμη και τις δυνατότητες του οργανωμένου μαζικού φοιτητικού και εργατικού-λαϊκού κινήματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στα γραφεία του Κουμπέ, στις 6:30 μ.μ

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η έκδοση της Κ.Ε του ΚΚΕ: ” Πολυτεχνείο, Νοέμβρης 1973. Έμπνευση,γνώση και στήριγμα για τους λαϊκούς ξεσηκωμούς του μέλλοντος”.
 Θα μιλήσει ο Τζόνυ Γκιολίκου, γραμματέας του Σ.Π Κρήτης της ΚΝΕ και μέλος του Κ.Σ της ΚΝΕ
 Θα παρέμβει η Ρούλα Βιδαλάκη, μέλος του ΚΚΕ, φοιτήτρια στην σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, τις ημέρες του ξεσηκωμού του Νοεμβρίου του 1973.
 Θα προβληθούν αποσπάσματα από το ντοκυμαντέρ της ΚΝΕ: ” Ένας ζεστός Νοέμβρης”

Τ.Σ Χανίων και Σπουδάζουσας της KNE

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου...

0
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε,...

Συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης στον εορτασμό του...

0
Στις εκδηλώσεις για την εορτή του Πολιούχου και Προστάτη...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου...

0
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε,...

Συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης στον εορτασμό του...

0
Στις εκδηλώσεις για την εορτή του Πολιούχου και Προστάτη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στη γιορτή του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε,...

«Σοφία Βέμπο – Η Μεγάλη Ελληνίδα»: Η Θεοφανία Παπαθωμά ενσαρκώνει τη γυναίκα-σύμβολο που έγινε η φωνή της Ελλάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια μουσικοθεατρική παράσταση, που αναβιώνει τη ζωή και τα...

Συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης στον εορτασμό του Πολιούχου του Ηρακλείου Αγ. Μηνά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις εκδηλώσεις για την εορτή του Πολιούχου και Προστάτη...

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST