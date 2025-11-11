ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Τραγωδία στη Γαύδο: Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα από δύναμη της Frontex.

Ανατροπή λέμβου με μετανάστες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα ανοιχτά της Γαύδου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη και σπεύδουν δύο του Λιμενικού, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.

 

Βορίζια: «Είδα όπλα να σηκώνονται…». Η πιο...

Βρέθηκε στη «ζώνη του πυρός», παρ’ ολίγον να «συγχωρεθεί»...

Εκδήλωση των Τ.Σ Σπουδάζουσας και Χανίων της...

Νοέμβρης 1973-2025 Η φλόγα του Νοέμβρη για πάντα ζωντανή,...

Εκδήλωση των Τ.Σ Σπουδάζουσας και Χανίων της ΚΝΕ για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου
Βορίζια: «Είδα όπλα να σηκώνονται…». Η πιο κρίσιμη, ίσως, κατάθεση για το μακελειό
