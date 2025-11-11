Ηράκλειο:Στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Μηνά η Ελένη Βατσινά

Στις εκδηλώσεις εορτασμού για τον πολιούχο του Ηρακλείου, Άγιο Μηνά έδωσε το “παρών” η Τομεάρχης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Ηρακλείου, Ελένη Βατσινά.

Η κ.Βατσινά παρακολούθησε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μηνά και έλαβε μέρος στην λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Σε δήλωσή της ανέφερε:

Σήμερα, τιμούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τον Άγιο Μηνά, πολιούχο και προστάτη του Ηρακλείου. Ο Άγιος Μηνάς, σύμβολο πίστης, θάρρους και προσφοράς, αποτελεί για όλους μας φάρο πνευματικής καθοδήγησης και πηγή έμπνευσης.

Η σημερινή γιορτή είναι μια ευκαιρία να αναστοχαστούμε τις αξίες της αλληλεγγύης, της ενότητας και της ανθρωπιάς που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Είναι επίσης μια ημέρα μνήμης για όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται για το καλό του τόπου μας, με πίστη και αγάπη για το Ηράκλειο.

Εύχομαι ο πολιούχος μας να χαρίζει υγεία, δύναμη και ελπίδα σε κάθε Ηρακλειώτισσα και Ηρακλειώτη, και να φωτίζει το μέλλον της πόλης μας με ειρήνη και προκοπή.

Χρόνια πολλά σε όλους!