ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Προσπάθησε να αφαιρέσει οικοδομικά υλικά από επιχείρηση,αλλά έγινε αντιληπτός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για κλοπή
Συνελήφθη προχθές (09.11.2025) το βραδινές ώρες από αστυνομικούς Της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα την 09.11.2025 το βράδυ ο 24χρονος προσπάθησε να αφαιρέσει οικοδομικά υλικά από επιχείρηση ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, πλην όμως έγινε αντιληπτός και συνελήφθη άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Όπως διαπιστώθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 05-08.11.2025 νυχτερινές ώρες δρώντας ομοιοτρόπως αφαίρεσε τμηματικά από την ίδια επιχείρηση οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 3.500 ευρώ.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμο΄΄υς

0
Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο:Ξεκίνησαν οι κρατήσεις για το «Εγώ κι...

0
Άρχισαν ήδη οι πρώτες κρατήσεις για την επιστροφή της...

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμο΄΄υς

0
Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο:Ξεκίνησαν οι κρατήσεις για το «Εγώ κι...

0
Άρχισαν ήδη οι πρώτες κρατήσεις για την επιστροφή της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αλέξης Καλοκαιρινός: «Χρειάζεται ενότητα, σωφροσύνη και καταλλαγή σε καιρούς που έχουν μια ιδιαίτερη ταραχή στο νησί μας, αλλά ξέρουμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Μηνά η Ελένη Βατσινά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για όπλα και άσκοπους πυροβολισμο΄΄υς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων...

Ρέθυμνο:Ξεκίνησαν οι κρατήσεις για το «Εγώ κι Εσύ» από τον Θεατρικό Περίπλου – Πρεμιέρα 27 Νοεμβρίου!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άρχισαν ήδη οι πρώτες κρατήσεις για την επιστροφή της...

Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο...

Δήλωση Μανώλη Κεφαλογιάννη για τη νέα ΚΑΠ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
- Η Ελλάδα και στη νέα ΚΑΠ (2028-2034) θα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST