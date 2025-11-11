Ηράκλειο:Προσπάθησε να αφαιρέσει οικοδομικά υλικά από επιχείρηση,αλλά έγινε αντιληπτός

Συνελήφθη ημεδαπός για κλοπή

Συνελήφθη προχθές (09.11.2025) το βραδινές ώρες από αστυνομικούς Της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα την 09.11.2025 το βράδυ ο 24χρονος προσπάθησε να αφαιρέσει οικοδομικά υλικά από επιχείρηση ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, πλην όμως έγινε αντιληπτός και συνελήφθη άμεσα από προστρέξαντες αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Όπως διαπιστώθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 05-08.11.2025 νυχτερινές ώρες δρώντας ομοιοτρόπως αφαίρεσε τμηματικά από την ίδια επιχείρηση οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 3.500 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.