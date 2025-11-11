Αλέξης Καλοκαιρινός: «Χρειάζεται ενότητα, σωφροσύνη και καταλλαγή σε καιρούς που έχουν μια ιδιαίτερη ταραχή στο νησί μας, αλλά ξέρουμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Μηνά

Με ευλάβεια και κατάνυξη το Ηράκλειο τίμησε και φέτος τον Πολιούχο και Προστάτη του Άγιο Μηνά. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συμμετείχε στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μηνά προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, απήγγειλε το Πιστεύω και το Πάτερ Ημών και ακολούθησε την λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Εικόνας του Αγίου Μηνά στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με πολίτες που συμμετείχαν στον πανηγυρικό εορτασμό και σε δήλωσή του ανέφερε: «Χρόνια πολλά στις Ηρακλειώτισσες και στους Ηρακλειώτες, στους επισκέπτες μας και σε όλον τον κόσμο από τον Καθεδρικό μας Ναό, με την γιορτή του Αγίου μας, του πολιούχου του Ηρακλείου Αγίου Μηνά, προστάτη της πόλης και παραστάτη των κατοίκων της.

Είναι μια μέρα ηλιόλουστη, είναι μια όμορφη μέρα, η οποία μας θυμίζει και ότι αυτές οι στιγμές, είναι στιγμές από τις οποίες παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε. Και η δύναμη αυτή χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται σωφροσύνη, χρειάζεται καταλλαγή. Καταλλαγή σε καιρούς που έχουν μια ιδιαίτερη ταραχή εδώ στο νησί μας, αλλά ξέρουμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες: Με θέληση και ενότητα».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε επίσης στις εργασίες που εκτελούνται στον Ναό του Αγίου Μηνά, οι οποίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υπό την επίβλεψη της συντηρήτριας Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Διεύθυνσης Συντήρησης αρχαίων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Σοφίας Βασάλου, η οποία και τιμήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, λέγοντας:

«Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ότι μπορέσαμε να συγκεντρωθούμε εδώ σήμερα, μέσα στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών που γίνονται, με την πρώτη φάση στερέωσης των αγιογραφιών να έχει ολοκληρωθεί τόσο, ώστε ο Ναός να ανοίξει και να μας υποδεχθεί.

Συνεχίζονται βέβαια τα έργα τα οποία αφορούν την στατική στερέωσή του, αλλά ο Ναός είναι στέρεος, τα μηνύματα οποία εκπέμπει είναι στέρεα. Εύχομαι κάθε χρόνο να βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάζουμε και στις επόμενες μέρες και μήνες η πορεία μας να είναι αυτή που θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας».