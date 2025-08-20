Δήμος Αγίου Νικολάου : Ρούσσος Α. Κούνδουρος «Στον κήπο των ηρώων»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου – η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης παράρτημα Αγίου Νικολάου – η Πολιτιστική Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου τιμούν τον αγωνιστή της ελευθερίας Ρούσσο Κούνδουρο στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης

Ογδόντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η μνήμη μας οφείλει να κρατήσει με σεβασμό τον αγώνα των ανθρώπων και τη θυσία μεγάλου αριθμού εξ αυτών, απέναντι στη φρίκη, τη βία, την καταστροφή! Εκατόμβες νεκρών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, χιλιάδες νεκροί στα πολεμικά μέτωπα, πλήθος εκτελεσμένων στα μαρτυρικά χωριά και τις πόλεις, αμέτρητα θύματα του λιμού, είναι τα έργα και οι ημέρες των ναζί!

Ο Ρούσσος Α. Κούνδουρος, θύμα αυτής της λαίλαπας, εκτελέστηκε στις 29 Αυγούστου 1944 στην Αγυιά Χανίων.

Το ετήσιο μνημόσυνό του αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του αγώνα που έδωσαν οι άνθρωποι της Αντίστασης απέναντι στους φρικτούς κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους!

Σε ένα κόσμο που οι πόλεμοι μαίνονται, οι ακροδεξιές αντιλήψεις δείχνουν να επανεμφανίζονται, η βία και ο ρατσισμός παρουσιάζονται σε καθημερινή βάση με διάφορα προσωπεία, η ελάχιστη συνεισφορά όσων «συλλογιούνται ελεύθερα» είναι η υπεράσπιση του δίκιου και η διατράνωση στην πίστη τους στην παγκόσμια ειρήνη.

Με αυτές τις σκέψεις καλούμε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης, προκειμένου να τιμήσουμε τον Αγωνιστή της Ελευθερίας Ρ. Κούνδουρο και μαζί του όλους όσους αντιπάλεψαν το τέρας!

Ομιλητές: Άννα Μάμμου φιλόλογος, Δ/ντρια Γυμνασίου Κριτσάς

Γιώργος Μαυροειδής εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Ξένια Δραγατάκη – ανάγνωση επιστολών του Ρούσσου Κούνδουρου

Άρις Φούσκης, Μουσικός επίλογος (κιθάρα- τραγούδι)

Ώρα έναρξης : 20:00