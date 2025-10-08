Δήμος Αμαρίου:Ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην κεντρική πλατεία της Λοχριάς

Συμβασιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Λοχριάς» του Δήμου Αμαρίου, αρχικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 311.760 €, ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2024, του Πράσινου Ταμείου.

Το εν λόγω έργο εξαντλεί καθολικά το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που προέβλεπε η πρόσκληση, με την κατανομή της χρηματοδότησης να προέρχεται κατά 60% (187.056 €) από το Πράσινο Ταμείο και κατά 40% (124.704 €) από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το έργο ενσωματώνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αναδιάταξη της κεντρικής πλατείας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 Την οριοθέτηση των ζωνών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών με τη χρήση διαφορετικών υλικών, ώστε να ενισχύεται η ασφάλεια και η ελευθερία κινήσεων.

 Πλακοστρώσεις σε χώρους γύρω από το Ηρώο και τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, δημιουργώντας δύο ανοικτούς ελεύθερους χώρους.

 Διαμόρφωση καθιστικού χώρου περιμετρικά του κοινοτικού καταστήματος.

 Δημιουργία υπερυψωμένου τμήματος στο νότιο μέρος της πλατείας και μικρή διαπλάτυνση στα ανατολικά με τοιχίο για περαιτέρω υποστήριξη των χώρων.

 Τοποθέτηση καθιστικών στον αναβαθμισμένο χώρο και κατασκευή νέας κρήνης στο νότιο τμήμα.

Με αφορμή την έναρξη εργασιών του έργου, ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε:

«Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Λοχριάς που αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας συμβασιοποιήθηκε και τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι εργασίες, προσφέροντας έναν λειτουργικό και ασφαλή δημόσιο χώρο για όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, για τη σταθερή στήριξή τους στην προσπάθεια ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό μας που στοχεύει στην δημιουργία υποδομών, φιλικότερων προς το περιβάλλον, ικανών να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τις προσδοκίες των κατοίκων της περιοχής».