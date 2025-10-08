Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με ναρκωτικά δισκία ,χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα

Σύλληψη -2- αλλοδαπών για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (08.10.2025) το μεσημέρι στα Χανιά, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων δύο αλλοδαποί ηλικίας 26 και 21 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους αλλοδαπούς κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, (9) ναρκωτικά δισκία , το χρηματικό ποσό των (115) ευρώ, (2) κινητά τηλέφωνά.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.