Δήμος Χερσονήσου : Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Παραμυθοχωριό του Αϊ Βασίλη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση), η επίσημη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Παραμυθοχωριό του Αϊ Βασίλη.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Χερσονήσου σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους μια ζεστή, γιορτινή εμπειρία.

Από τις 17:00, ο χώρος του Δημαρχείου μεταμορφώθηκε σε ένα φωτεινό, χαρούμενο σκηνικό, γεμάτο μουσική, χρώματα και παιδικά χαμόγελα.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν face painting, να θαυμάσουν τις εντυπωσιακές εκπλήξεις του μάγου Rocco και να δημιουργήσουν πολύχρωμες φιγούρες με μπαλόνια. Η ατμόσφαιρα γέμισε με τη μυρωδιά από φρεσκοψημένους λουκουμάδες της σχολής Kappa Studies, ενώ η ζεστή σοκολάτα από το Caffe Gioia πρόσφερε γλυκές στιγμές σε όλους τους επισκέπτες.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς ήταν πλούσιο και πολυδιάστατο. Η Arte Ballet Dance School παρουσίασε χορογραφίες εμπνευσμένες από τα δικαιώματα των παιδιών, ενώ η σχολή Duende ταξίδεψε το κοινό με ρυθμούς Latin.

Ο σύλλογος Αρωδαμός πρόσθεσε παραδοσιακό χρώμα με αυθεντικούς κρητικούς χορούς, δημιουργώντας μια όμορφη σύνδεση ανάμεσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα και την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, με τη Φιλαρμονική του Δήμου και τη Δημοτική Χορωδία Χερσονήσου να παρουσιάζουν εορταστικές μελωδίες, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου και με τον Νίκο Κοκκίνη στο πιάνο. Οι μελωδίες τους συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία μιας ζεστής και συγκινητικής ατμόσφαιρας.

Στις 20:00 πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου στον Δήμο Χερσονήσου. Το δέντρο, φωτισμένο με εκατοντάδες λαμπιόνια, γέμισε τον χώρο με φως και αισιοδοξία, ενώ το κοινό υποδέχθηκε τη στιγμή με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές, χαμόγελα και τη δέσμευση του Δήμου να συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τη χαρά, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή.

«Η σημερινή βραδιά μάς υπενθύμισε τη δύναμη της συλλογικότητας και της προσφοράς» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου δεν είναι μόνο μια όμορφη γιορτινή στιγμή. Είναι ένα σύμβολο ενότητας, ελπίδας και αγάπης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση, τους φορείς, τους συλλόγους, τις σχολές και φυσικά τα παιδιά και τις οικογένειες που γέμισαν τον χώρο με χαρά. Ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει να δημιουργεί δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύουν το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων».