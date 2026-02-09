Δήμος Χερσονήσου:Οργάνωση έργων, χρηματοδοτήσεις και προγραμματισμός του Δήμου στην πρώτη συνεδρίαση Δημάρχου και Αντιδημάρχων

Η οργάνωση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων ήταν το βασικό αντικείμενο συζήτησης στην πρώτη συνεδρίαση του 2026 μεταξύ του Δημάρχου Χερσονήσου, των Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου. Στη συζήτηση εντάχθηκαν επίσης τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, καθώς και οι παρεμβάσεις που προχωρούν μέσω του προγράμματος Leader.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς στην εμβληματική ανάπλαση του Λιμένα Χερσονήσου, υπογραμμίζοντας ότι το έργο εξελίσσεται ομαλά και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Ενημέρωσε παράλληλα για το ζήτημα της κατάπτωσης τμήματος του δρόμου στην παραλιακή των Γουβών, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με το άρθρο 12Α του νόμου 2971/2001, οι εργασίες αποκατάστασης μπορούν και πρέπει να εκκινήσουν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος. Διευκρίνισε μάλιστα ότι το τμήμα που έχει ήδη μελετηθεί από την Περιφέρεια μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης η ανάγκη προγραμματισμού και προτεραιοποίησης των έργων, καθώς και η άμεση προώθηση του σχεδιασμού για απαραίτητες, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους Αντιδημάρχους για το αυριανό ταξίδι του στην Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διαδοχικές συναντήσεις στην ΕΤΑΔ Α.Ε. για τα κτίρια και την αξιοποίησή τους εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, καθώς και συναντήσεις για θέματα Πολιτικής Προστασίας και ζητήματα που αφορούν τη νομιμοποίηση του παραλιακού δρόμου στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου.

Από την πλευρά τους, οι Αντιδήμαρχοι παρουσίασαν ένα πρώτο πλάνο προγραμματισμού, ενώ έγινε εκτενής ενημέρωση για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, για όσα βρίσκονται στη φάση μελετητικής ωριμότητας και για τον συνολικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής.

«Ξεκινάμε το 2026 με ξεκάθαρο προσανατολισμό: να προχωρήσουν όλα τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας, με ταχύτητα, συνέπεια και απόλυτο σεβασμό στον δημόσιο χώρο» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η ανάπλαση του λιμένα, η ολοκλήρωση της ανάπλασης της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων, οι παρεμβάσεις στις κοινότητες, οι χρηματοδοτήσεις από το Πράσινο Ταμείο και το Leader, αλλά και η άμεση αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως η κατάπτωση στις Γούβες, αποτελούν προτεραιότητες που υπηρετούμε καθημερινά. Με συνεργασία και σχέδιο, συνεχίζουμε για έναν Δήμο Χερσονήσου που προχωρά μπροστά».