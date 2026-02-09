Αντίστροφη μέτρηση για το Καστρινό Καρναβάλι 2026!

Δηλώστε συμμετοχή για την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του Δήμου Ηρακλείου την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής για το Καστρινό Καρναβάλι 2026 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Ο Δήμος Ηρακλείου καλεί μικρούς και μεγάλους, ομάδες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ομάδες Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού να δώσουν το παρόν και να συμμετέχουν στην μεγάλη διοργάνωση με την οποία θα κορυφωθούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου για το 2026.

Το κέφι, η χαρά, ο χορός και το τραγούδι θα κυριαρχήσουν στην παρέλαση των καρναβαλιστών που θα ξεκινήσει στις 14:00 από την Πλατεία 18 Άγγλων, θα διασχίσει την 25ης Αυγούστου, θα περάσει από την Πλατεία Λιονταριών και μέσω της Λ. Δικαιοσύνης θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας όπου οι ομάδες θα διασκεδάσουν με αποκριάτικους μουσικούς ρυθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου: http://www.kastrino-karnavali.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2813409758, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-13:00.