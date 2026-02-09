Δήμος Μαλεβιζίου:Την Κυριακή στο Φόδελε ο 11ος αγώνας δρόμου FODELE RUN – «Τρέχω για την Καρδιά του Παιδιού»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Η Καρδιά του Παιδιού», σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, την ομάδα δρομέων «Η Καρδιά του Παιδιού», την Κοινότητα Φόδελε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε συνδιοργανώνουν τον 11ο Αγώνα FODELE RUN για την «Καρδιά του Παιδιού» στο Φόδελε, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές των 7 χιλιομέτρων και 10,5 χιλιομέτρων και για πρώτη φορά και ένα αγώνα 100 μέτρων για παιδιά Α.Μ.Ε.Α., δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν ή να περπατήσουν μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, ενώ παράλληλα στηρίζουν το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών και Ενηλίκων

Διαδρομές :Α) ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 12:00

Β) ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 10.500 μ. για ενήλικες, με εκκίνηση την πλατεία του Φόδελε έως το μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα με επιστροφή δια μέσω κοιλάδας Δασούρας και τερματισμό στην πλατεία του χωριού.

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 12:10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 10.500μ.: Στην αρχή της διαδρομής υπάρχει άσφαλτος για περίπου 600 μέτρα και στη συνέχεια οι δρομείς στρίβουν αριστερά και κάνουν το γύρο μιας εύφορης κοιλάδας Δασούρας μήκους 4 χλμ, με πλατάνια, άγρια βλάστηση και πορτοκαλιές σε ένα αγροτικό χωματόδρομο με ομαλές κλίσεις.

Στη συνέχεια συναντούν το δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι που περνά ανάμεσα σε πλατάνια, δίπλα σε ποτάμι και σε πορτοκαλιές σε μια επίπεδη διαδρομή, εκτός από 500 μέτρα πριν το μοναστήρι που είναι ανηφορικό με ομαλή κλίση και επιστρέφουν ως την πλατεία του χωριού από τον κεντρικό δρόμο. Έχει 210 μέτρα θετικό υψομετρικό.

Γ) ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ 7.000μ. για παιδιά και ενήλικες με εκκίνηση την πλατεία του Φόδελε έως το μοναστήρι του Αγ. Παντελεήμονα, με επιστροφή και τερματισμό στην πλατεία του χωριού.

Έχει 170 μέτρα θετικό υψομετρικό.

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 12:20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 7.000μ.: Στην αρχή της διαδρομής υπάρχει άσφαλτος για περίπου 1.500 μέτρα και στη συνέχεια πολύ καλός χωματόδρομος που περνά ανάμεσα σε πλατάνια, δίπλα σε ποτάμι και σε πορτοκαλιές. Η διαδρομή είναι επίπεδη, εκτός από 500 μέτρα πριν το μοναστήρι που είναι ανηφορικό με ομαλή κλίση.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: Θα αναχωρήσει λεωφορείο από Ηράκλειο στις 10:00, από την Πλατεία Ελευθερίας, χορηγία της UNIONBUSES.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ :Θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://atpro.gr/trexo-gia-tin-kardia-tou-paidiou/