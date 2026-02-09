Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Στην τελετή απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην τελετή της δεύτερης Απονομής Επιχειρηματικών Βραβείων που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, είχε ως στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, τιμώντας τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την προσφορά τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Αντιπεριφερειάρχες καθώς και περιφερειακοί σύμβουλοι, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην υγιή επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη του νησιού.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε τη σπουδαιότητα της στήριξης της επιχειρηματικότητας στο νησί:
«Ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα που επενδύει στην ποιότητα και την εξωστρέφεια. Η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, καθώς και η προώθηση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αποτελούν τους πυλώνες για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης».

Συνολικά απονεμήθηκαν δεκατρία βραβεία σε τοπικές επιχειρήσεις.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Χερσονήσου:Οργάνωση έργων, χρηματοδοτήσεις και προγραμματισμός του...

0
Η οργάνωση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων ήταν το...

Δήμος Μαλεβιζίου:Την Κυριακή στο Φόδελε ο 11ος...

0
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Η Καρδιά του Παιδιού», σε συνεργασία...

Δήμος Χερσονήσου:Οργάνωση έργων, χρηματοδοτήσεις και προγραμματισμός του...

0
Η οργάνωση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων ήταν το...

Δήμος Μαλεβιζίου:Την Κυριακή στο Φόδελε ο 11ος...

0
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Η Καρδιά του Παιδιού», σε συνεργασία...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου:Ψήφισμα για την ξαφνική απώλεια του συναδέλφου μας Μανωλακάκη Γιώργου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Την Κυριακή στο Φόδελε ο 11ος αγώνας δρόμου FODELE RUN – «Τρέχω για την Καρδιά του Παιδιού»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST