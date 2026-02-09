Στην τελετή απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

Στην τελετή της δεύτερης Απονομής Επιχειρηματικών Βραβείων που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, είχε ως στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, τιμώντας τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την προσφορά τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Αντιπεριφερειάρχες καθώς και περιφερειακοί σύμβουλοι, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην υγιή επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη του νησιού.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε τη σπουδαιότητα της στήριξης της επιχειρηματικότητας στο νησί:

«Ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα που επενδύει στην ποιότητα και την εξωστρέφεια. Η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, καθώς και η προώθηση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αποτελούν τους πυλώνες για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης».

Συνολικά απονεμήθηκαν δεκατρία βραβεία σε τοπικές επιχειρήσεις.