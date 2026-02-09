Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου:Ψήφισμα για την ξαφνική απώλεια του συναδέλφου μας Μανωλακάκη Γιώργου

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤOY ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση, σήμερα Δευτέρα 9-2-2026 και εξέφρασε την βαθιά θλίψη του για την ξαφνική απώλεια του συναδέλφου μας ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ, ο οποίος διετέλεσε μέλος της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου επί σειρά ετών στη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα, μαχόμενος για τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι το τέλος της ζωής του.

Αιωνία του η μνήμη, δύναμη και κουράγιο στους οικείους του.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Γιώργο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε :

1. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

2. Να εκφράσει τα Θερμά Συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου.

3. Να παραστεί το Δ.Σ στην κηδεία του.

4. Να καταθέσει δωρεά, αντί στεφάνου.

5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ