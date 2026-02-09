Επίσκεψη του Λευτέρη Αυγενάκη στο “Gastronomy Village” στο πλαίσιο του 100% Hotel Show / Crete 2026

Κατά την επίσκεψή του στην έκθεση 100% Hotel Show / Crete 2026 και την περιήγησή του στον νέο Τομέα Γαστρονομίας και το Gastronomy Village, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, συνοδευόμενος από τον κ. Γιώργο Χριστοδουλάκη, Πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Αν. Κρήτης «ΚΝΩΣΟΣ», τον κ. Δημήτρη Γιαβρίδη, Γενικό Γραμματέα της «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»,

και τον κ. Δημήτρη Αντωνάκο, ιδρυτή και ιδιοκτήτη του θεσμού του Hotel Show, συνομίλησε με εκθέτες, επαγγελματίες του τουρισμού και της γαστρονομίας, επισημαίνοντας τον στρατηγικό ρόλο της Κρήτης στον τουριστικό μετασχηματισμό της χώρας. Ακολούθως, προχώρησε στην εξής δήλωση:

«Η φετινή διοργάνωση του 100% Hotel Show / Crete 2026 στέλνει ένα ισχυρό και αισιόδοξο μήνυμα: ο τουρισμός στην Κρήτη αλλάζει επίπεδο. Η αυξημένη συμμετοχή, το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών και ο εμπλουτισμένος χαρακτήρας της έκθεσης αποτυπώνουν τη δυναμική που αναπτύσσεται στην τουριστική αγορά του νησιού μας.

Ο νέος Τομέας Γαστρονομίας και η εξαιρετική πρωτοβουλία του Gastronomy Village, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας, αναδεικνύουν τη σημασία της τοπικής κουζίνας ως βασικού πυλώνα της εμπειρίας φιλοξενίας. Η γαστρονομία έτσι αντικατοπτρίζει ένα οικονομικό εργαλείο, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το όχημα που συνδέει τον τόπο με την παγκόσμια αγορά τουρισμού ποιότητας.

Η Πολιτεία από την πλευρά της εγγυάται σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και στρατηγική συνέπεια. Με έργα κομβικής σημασίας, όπως το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), επενδύουμε στις υποδομές που αλλάζουν το πρόσωπο της Κρήτης και δημιουργούν νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Η Κρήτη, σήμερα, δεν περιορίζεται στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις προκαλεί και τις οδηγεί. Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά σημαντική φάση όπου η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, καινοτόμου και διεθνώς ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος.

Με όπλο τη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή, τις επενδύσεις που προχωρούν και τη σταθερότητα που εμπνέει η κυβέρνηση, διαμορφώνουμε ένα ισχυρό μέλλον για την Κρήτη – με προοπτική, εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση.»