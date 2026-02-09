Αναζήτηση
Πολιτική συγκέντρωση-κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ κόβει την πίτα της και διοργανώνει πολιτική συγκέντρωση με το σύνθημα του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα για το σοσιαλισμό», τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 7.30μ.μ. στο κέντρο «ΚΑΝΑΡΙΑ» (Κουμπές).
Θα μιλήσει ο Δημήτρης Δημουλάς, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ.

