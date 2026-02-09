Ε Π Κ Κρήτης: ” χάκερ” εξαπάτησε Χσνιωτισσα, αρπαζοντας ,από την χρεωστική της κάρτα, 800 ευρώ

Νέα καταγγελία στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από καταναλωτρια για απάτη hacker για κλοπή σημαντικού χρηματικού ποσού.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , δέχτηκε καταγγελία καταναλωτριας για απάτη στον τραπεζικό της λογαριασμό που διατηρεί σε τράπεζα.

Συγκεκριμένα:

Στην καταγγελία της,η καταναλωτρια σναφερει:

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για περιστατικό απάτης, που αφορά την χρεωστική μου κάρτα και να ζητήσω τις δικές σας.ενέργειες, για την διερεύνηση του και την Επιστροφή των χρημάτων που.μιυ αφαιρεθηκαν χωρις τη συγκατάθεση μου.

Συγκεκριμένα. : Εδώ του συνδέσμου elt 684217.com.gr κατά την καταχώρηση των στοιχείων της χρεωστικης μου κάρτας για την πλήρη υποτιθέμενης αποστολής,πραγματοποιήθηκε υποκλοπή των στοιχείων της καρτας μου… και αφαιρέστε σημαντικού ποσού.

Σε επικοινωνία που είχα ,με τη. τράπεζα ζήτησα να μην φύγουν τα χρήματα από τον λογαριασμό μου, αλλά.δεν έγινε παρά την έγκαιρη ειδοποίησης μου.

Ουσίας πραγματοποιήθηκαν τρις μη εξουσιοδοτημένες χρεωσεις, όμως σε κοινή επικοινωνία έγινε ακύρωση της χρεωστικης μου κάρτας και απενεργοποίηση των κωδικών ebraking.

Επί της ουσίας της υπόθεσης:

Η συγκεκριμένη καταναλωτρια μπήκε σαυτήν την περιπέτειά της Εξαπάτησης, διότι είχε κάνει μια ιντερνετική παραγγελία και πίστευε ότι η επικοινωνία του hacker προσποιούμενος την υπηρεσία του ΕΛΤΑ ήταν πραγματική,. όμως σε ελάχιστα χρόνο συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πηγαινε καλά και επικοινώνησε …με την τράπεζα της αιτώντας να μη. φύγουν τα χρήματα .. παρά ταύτα έφυγαν…..

Έπειτα από τα παρακάτω ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,

συνιστά την Προσοχή των καταναλωτών….διότι ελλοχεύουν κίνδυνοι απάτης σε και παραπλανησης ανά πάσα στιγμή και από το πουθενά.

Για ενημέρωση καθοδήγηση και προστασία μπορείτε να τηλεφωνειτε στο 2821092306 εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 έως 12