Δήμος Χερσονήσου:Υπογραφή σύμβασης για τη λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων κι εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Στην υπογραφή σύμβασης για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων κι εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Χερσονήσου, προχώρησε η ΔΕΥΑΧ. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας, «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η σύμβαση αφορά την ολοκληρωμένη λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση των αντλιοστασίων λυμάτων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου και του αντλιοστασίου αναρρόφησης – κενού του οικισμού Γουρνών της Δ.Ε. Γουβών. Πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών αποχέτευσης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες, με δυνατότητα προαίρεσης έως 12 μηνών. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται σε 6.307.319,52 ευρώ, για τη συμβατική περίοδο των 36 μηνών, ενώ για τη διάρκεια της προαίρεσης προβλέπεται ποσό ύψους έως 1.695.516,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Η ανάθεση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συστημάτων, καθώς και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν βλαβών, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής προστασίας.

«Με την υπογραφή της σύμβασης για τη λειτουργία και συντήρηση αντλιοστασίων κι εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, διασφαλίζουμε τη σταθερή, αξιόπιστη και ποιοτική λειτουργία κρίσιμων υποδομών για τον Δήμο μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ και Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η σωστή, προληπτική και συστηματική διαχείριση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των αντλιοστασίων έχει τεράστια αξία – όχι μόνο τεχνικά, αλλά και περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά. Αποτρέπεται η ρύπανση των υδάτων (ποτάμια, θάλασσα, υπόγειοι υδροφορείς), μειώνεται η επιβάρυνση οικοσυστημάτων και η απώλεια βιοποικιλότητας και εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ».

Ξεκίνησαν οι εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης...

Εργασίες κλαδέματος σε περιοχές του Δήμου Χανίων:...

0
Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων...

Ξεκίνησαν οι εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης...

Εργασίες κλαδέματος σε περιοχές του Δήμου Χανίων:...

0
Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων...
Προηγούμενο άρθρο
Απολογισμός τροχονομικών ελέγχων κατά το 4ημερο του Πάσχα στην Περιφέρεια της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Εργασίες κλαδέματος σε περιοχές του Δήμου Χανίων: Αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου
Popular

More like this
Related

«Την βρήκα ζεστή και αναίσθητη – Δυστυχώς απέτυχα»: Όσα είπε ο πατέρας της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε σοκαριστικές δηλώσεις προχώρησε ο πατέρας της 19χρονης που...

Ξεκίνησαν οι εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης του πρασίνου στο Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης...

Εργασίες κλαδέματος σε περιοχές του Δήμου Χανίων: Αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων...

Πρόγραμμα «Rethymno Zero Waste Home»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης εφαρμόζει τη χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών...

