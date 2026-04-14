Εργασίες κλαδέματος σε περιοχές του Δήμου Χανίων: Αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, από τις 08:00, έχουν προγραμματιστεί εργασίες κλαδέματος στα παρακάτω σημεία:

1) Άγιος Ονούφριος, οδός Κλαράκη – Καλλέργη

2) Καλαθάς, οδός Γλαύκου

Σε περίπτωση, που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες, π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, θα ολοκληρωθούν την επόμενη ημέρα ή τις αμέσως επόμενες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και για λόγους ασφάλειας θα απαιτείται ολιγόωρη παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων.