Δήμος Γόρτυνας:Εγκαίνια Ανοικτού Θεάτρου Ρούβα, στην Γέργερη

Εγκαίνια Ανοικτού Θεάτρου Ρούβα, στην Γέργερη, με τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις – καλλιτεχνικές δράσεις (29 – 31 Αυγούστου 2025)

Ο Δήμος Γόρτυνας και οι φορείς της Γέργερης και της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα σας προσκαλούν στην επίσημη τελετή εγκαινίων του Ανοικτού Θεάτρου Ρούβα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στις 20:30.

Στα πλαίσια των εγκαινίων, το Ανοικτό Θέατρο Ρούβα – ένα εμβληματικό έργο πολιτισμού για την Γέργερη, την ευρύτερη περιοχή και, συνολικά τον Δήμο Γόρτυνας – θα φιλοξενήσει, από τις 29 έως και τις 31 Αυγούστου, πολιτιστικές εκδηλώσεις – καλλιτεχνικές δράσεις, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παρασκευή 29/8/2025

20:30: Αγιασμός – Χαιρετισμοί

*Έκθεση Φωτογραφίας – Από τον φωτογράφο, Μανόλη Πρινιανάκη

*Έκθεση Ζωγραφικής – Από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Φυλακτής Ζαχαριουδάκη

21:30: Θεατρικό Δρώμενο: «Ν-ΥΦΕΣ-ΠΡΟΙΚΙΑ» – Αναβίωση εθίμου προικιών: Ο γάμος, η ένωση, η γονιμότητα, το στρώσιμο του κρεβατιού, η διαδικασία των προικιών.

Επιμέλεια: Πρινιανάκη Μαρία, Αναστασάκη Μαρία. Μουσική Επιμέλεια: Μαραγκάκη Πόπη, Ψαρουλάκης Κωνσταντίνος.

Από την Ομάδα Νέων – Ενηλίκων Γέργερης, με την συμμετοχή της χορευτικής ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέργερης.

Σάββατο 30/8/2025

18:00 – 22:00: Έκθεση Φωτογραφίας – Από τον φωτογράφο, Μανόλη Πρινιανάκη

18:00 – 22:00: Έκθεση Ζωγραφικής – Από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Φυλακτής Ζαχαριουδάκη

Κυριακή 31/8/2025

(Από τις 20:30) Έκθεση Φωτογραφίας – Από τον φωτογράφο, Μανόλη Πρινιανάκη

(Από τις 20:30) Έκθεση Ζωγραφικής – Από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Φυλακτής Ζαχαριουδάκη

20:30: Θεατρική Παράσταση: «Η εκατομμυριούχος» (του Μπέρναρ Σω), από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας. Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γιαννίδης. Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας.

Συντελεστές παράστασης:

• Μετάφραση: Κατερίνα Μπιλάλη

• Σκηνοθεσία – προσαρμογή κειμένου: Δημήτρης Γιαννίδης

• Σκηνικά – φωτογραφία: Αλέξανδρος Οικονομάκης

• Μουσική: Στέλλα Μαστοράκη

• Ενορχήστρωση: Μιχάλης Ζαμπετάκης

• Στίχοι τραγουδιών: Μιχάλης Ζαμπετάκης («Απ’ τα πλούτη στη φτώχεια» και το τραγούδι του επιλόγου), Δημήτρης Γιαννίδης («Άντρες»)

• Χορογραφία: Κάλλια Κάκκου

• Φωτισμοί: Νίκος Νικολουδάκης

• Σχεδιασμός προγράμματος – αφίσας: Κατερίνα Κοντού.

Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):

Δήμητρα Πανάγου: Δικηγόρος Ιουλία Σάγκαμορ

Νίκη Μύρου: Επιφάνια Ολισάτε ντι Παρέργα (Εκατομμυριούχος)

Αντώνης Ζωγραφάκης: Άλιστερ Φιτσφάσεντεν (σύζυγος της Επιφάνια)

Ντιάνα Ιωάννου: Πατρίτσια (Πόλυ) Σμιθ (ερωμένη του Άλιστερ)

Αλέξανδρος Οικονομάκης: Άντριαν Μλεντερμπλάντ (επίδοξος εραστής της Επιφάνια)

Μιχάλης Κατρίνης: Πακιστανός Γιατρός.

Μανώλης Κουφάκης: Βιοτέχνης

Ζαχαρούλα Μπαχλιτζανάκη: Σύζυγος του

Ντίνα Μπαχλιτζανάκη: Διευθύντρια ξενοδοχείου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Μια κωμωδία του Μπέρναρ Σω (George Bernard Shaw, 1856 – 1950. Ιρλανδός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους δραματουργούς του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου). «Η Εκατομμυριούχος» θα μας δείξει πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η ηθική, μπροστά στον πειρασμό του χρήματος.

Η Επιφάνια είναι η πλουσιότερη γυναίκα, αλλά η ζωή της δεν πάει και τόσο καλά. Ο άντρας της την απατάει, ο επίδοξος εραστής της προσβάλλει τον αγαπημένο της , η δικηγόρος της την χλευάζει, ο γιατρός αρνείται να την εξετάσει… Τι θα κάνει; Η παράσταση επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο επίκαιρα ερωτήματα με τρόπο σαρκαστικό, αλλά και βαθιά ανθρώπινο.

«Κανείς δεν είναι τίποτα χωρίς χρήματα» λέει η Επιφάνια που κολυμπάει στα εκατομμύρια. Είναι όμως έτσι; Το χρήμα φέρνει απαραίτητα και την ευτυχία;

«Τα πλούτη είναι κατάρα και η φτώχεια είναι κατάρα» λέει ο Πακιστανός γιατρός.

« Γιατί αυτοί που έχουν λεφτά δεν ξέρουν να γλεντούν και αυτοί που ξέρουν δεν έχουν λεφτά;» αναφωνεί ο Άντριαν.