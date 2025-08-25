ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λευτέρης Αυγενάκης «Ημέρα εορτής σήμερα για το Ηράκλειο!»

Ημερομηνία:

Σήμερα το Ηράκλειο τιμά και γιορτάζει τον Απόστολο Τίτο, τον Πρώτο Επίσκοπο Κρήτης και ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Εορτασμός Αγίου Τίτου – Ημέρα Μνήμης για το Ηράκλειο

Σήμερα, το Ηράκλειο γιορτάζει τον Απόστολο Τίτο, τον πρώτο Επίσκοπο Κρήτης, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα πίστης και ελπίδας στον τόπο μας.

Η 25η Αυγούστου είναι όμως και μια μέρα βαθιάς μνήμης. Το 1898, εκατοντάδες συμπολίτες μας θυσιάστηκαν στα δραματικά γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της Κρήτης προς την Ελευθερία και την Ένωσή της με την Ελλάδα.

Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους τους εορτάζοντες.
Χρόνια πολλά στο Ηράκλειο μας!»

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
