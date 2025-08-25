Μεγαλοψυχία οικογένειας 75χρονης: Ολοκληρώθηκε η λήψη κερατοειδών στο ΠΑΓΝΗ – Δώρο ζωής σε συνανθρώπους μας

Η δότρια, που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, χάρισε ελπίδα μέσα από τη δωρεά ιστών. Η Διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε την οικογένεια και το προσωπικό για την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό

Με μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου η διαδικασία λήψης κερατοειδών από 75χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) και είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια της δότριας, υπογραμμίζοντας τη γενναιοδωρία της απόφασης που χαρίζει ελπίδα σε άλλους συνανθρώπους μέσω της δωρεάς ιστών.

Ειδικές ευχαριστίες απευθύνθηκαν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ, στην Αναισθησιολογική Κλινική και στην ομάδα του Χειρουργείου για την άρτια συνεργασία και τον σεβασμό με τον οποίο υλοποιήθηκε η διαδικασία. Αναφορά έγινε επίσης στη Χειρουργική Μεταμοσχευτική Ομάδα του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, που αξιολόγησε τα μοσχεύματα, καθώς και στην ομάδα του ΠαΓΝΗ που πραγματοποίησε την αφαίρεση.

Παρά το γεγονός ότι, λόγω προβλημάτων υγείας, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση, η δωρεά αναγνωρίζεται ως εξαιρετικά σημαντική, καθώς αναδεικνύει τη σημασία της αλυσίδας αλληλεγγύης.

Τον γενικό συντονισμό είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), σε συνεργασία με την τοπική συντονίστρια μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και την ομάδα συντονισμού του ΠαΓΝΗ.

Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της δωρεάς οργάνων και ιστών, μια πράξη που, ακόμη και μέσα στην απώλεια, μπορεί να χαρίσει ζωή και φως σε άλλους ανθρώπους.