Χανιά:Έκθεση ζωγραφικής της Βερυκάκη ‘Ολγας.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Ku-do-ni-ja Κυδωνία κ’μικρές ιστορίες του μουσείου».
Την έκθεση διοργανώνει το «καφέ του Νέου Αρχαιολογικού μουσείου Χανίων.
Από 1 Αυγούστου 2025 7.30μμ έως τέλος Σεπτεμβρίου 2025.
Ώρες επισκέψεων καθημερινά εκτός Τρίτης.
Θεωρητική επιμέλεια Αθηνάς Σχινά.
Ιστορικος τέχνης&θεωρίας του πολιτισμού (ΕΚΠΑ).

Η ζωγράφος σε αυτή τη δουλειά της, επιχειρεί ένα διάλογο με τα εκθέματα στις προθήκες του μουσείου,
Τα «εδώλια», τα μικρά αγαλματάκια από πηλό, τα κεραμικά αντικείμενα της καθημερινότητας, τα περίτεχνα χρυσά κοσμήματα,τα μπουκαλάκια απο φυσητό γιαλί , με την περίτεχνη όμορφίά τους, που αφορούν μικρές στιγμές της τότε ανθρωπινης ζωής, ίδιες, με αυτές σήμερα, όπως, το σπίτι, την τροφή,τα ζώα , την αγάπη, τα παιδικά παιγνίδια,τη γυναικεία ευαισθησία στη δημιουργία.

Ο τίτλος της έκθεσης,Ku-do-ni-ja προκαλεί την ιστορική αναζήτησή, αφού, προέρχεται από την προϊστορική εποχή της πόλης των Χανίων, αλλά για τη ζωγράφο προκαλεί τη σύγκριση με την πολυπολιτισμική σημερινή ζωη στην πολη !

Όλα τα 19 έργα της έκθεσης αυτής επιχειρούν τη σύνδεση με την ιστορία της πόλης,όπως αυτή, συνεχίζει την πορεία της στο χρόνο, συνδυάζοντας όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, από το λόφο Καστελλι ως το «Τζαμί του γιαλού»,τον Αιγυπτιακό φάρο ,το Βενετσιάνικο λιμάνι,
Φανταζόταν άραγε ο προϊστορικός τοποτηρητής τη σημερινή της πολύσχηματική καλειδοσκοπικη εικόνα;
Αναφέρει παρακάτω η
Ιστορικός τεχνης Αθηνά Σχινά:

Προηγούμενο άρθρο
Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου
Επόμενο άρθρο
Μεγαλοψυχία οικογένειας 75χρονης: Ολοκληρώθηκε η λήψη κερατοειδών στο ΠΑΓΝΗ – Δώρο ζωής σε συνανθρώπους μας
